거창군, 산림레포츠파크에 반려동물전용 놀이터 조성

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안전한 설계와 다양한 놀이기구 배치

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 반려동물 동반 관광 수요 증가에 대응해 산림레포츠파크 내 전용 놀이터를 조성했다고 23일 밝혔다.

거창산림레포츠파크 반려동물전용 놀이터 전경[사진=거창군] 2026.04.23

반려동물 전용 이동식 놀이터는 반려관광 인프라 확충의 일환으로 고제면 빼재로 2325 일원 백두대간생태교육장 내 약 250㎡ 규모로 조성됐다.

백두대간생태교육장은 산림·생태 자원을 활용한 전시·체험 프로그램을 운영하는 복합 산림문화공간이다. 이번에 조성된 놀이터는 반려동물이 목줄 없이 활동할 수 있도록 안전성과 편의성을 고려해 설계됐다. 시소, 허들 등 놀이기구를 배치해 활동성과 이용 만족도를 높인 점이 특징이다.

군은 앞서 산림레포츠파크 내 '숲속의 집' 6동을 반려동물 동반 객실로 운영해 왔다. 객실에는 펜스, 전용 침대, 식기, 세정제 등 편의용품과 안내시설을 갖춰 이용객 접근성을 높였다.

군 관계자는 "반려동물 동반 여행이 하나의 문화로 자리 잡고 있다"며 "수요에 맞춘 관광 콘텐츠를 지속 확대할 계획이다"고 말했다.

yun0114@newspim.com