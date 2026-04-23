[기자수첩] "국힘 경남도당, 사천 제1선거구 경남도의원 공천 후폭풍"

최민두 차장

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 국민의힘 경남도당의 사천지역 경남도의원 후보 공천을 둘러싼 후폭풍이 거세다. 후보가 확정됐지만 지역 정치권은 승리의 기대보다 공정성 논란과 내부 갈등으로 더 시끄럽다.

선거를 앞두고 축제여야 할 공천이 오히려 분열의 불씨가 되고 있다.

공천은 정당이 유권자에게 내놓는 첫 번째 선택지다. 누구를 후보로 세우느냐는 단순한 당내 절차가 아니라 지역 주민에게 "이 인물이 우리의 대표"라고 선언하는 과정이다. 그래서 공천은 결과만큼 과정이 중요하다.

아무리 경쟁력 있는 후보라 해도 절차적 정당성을 잃으면 시작부터 상처를 안고 출발할 수밖에 없다.

이번 사천 경남도의원 공천 과정에서는 당규 적용 여부와 심사 기준 문제 제기가 이어졌다. 탈락 후보 측은 불공정성을 주장하며 재심 요구와 공개 문제 제기에 나섰고, 당원들 사이에서도 납득하기 어렵다는 목소리가 적지 않다. 결과적으로 한 명의 후보는 세웠지만, 많은 지지층의 마음은 흔들리고 있다.

더 큰 문제는 선거를 앞둔 시점에 내부 갈등이 외부로 노출됐다는 점이다. 공천 잡음은 상대 진영에게는 호재가 되고, 지지층에게는 피로감만 안긴다. 보수 지지세가 강한 지역일수록 "어차피 당선될 곳"이라는 안일한 판단으로 공천을 바라본다면 민심 이반은 더 빨라질 수 있다. 유권자는 생각보다 냉정하다.

경남도당이 지금 해야 할 일은 이미 끝난 공천을 방어하는 데 그쳐선 안 된다. 왜 이런 논란이 발생했는지, 어떤 기준으로 후보를 결정했는지, 당원과 시민이 납득할 수준의 설명을 내놓아야 한다. 그것이 최소한의 책임 정치다.

공천 후폭풍은 시간이 지나면 잦아들 수 있다. 그러나 상처받은 당원들의 신뢰와 흔들린 민심은 쉽게 돌아오지 않는다. 사천 경남도의원 공천 논란이 남긴 교훈은 분명하다. 정당이 승리를 원한다면 사람보다 먼저 원칙을 세워야 한다.

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