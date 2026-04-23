韩外交特使访问伊朗 就霍尔木兹海峡韩国船舶通航问题磋商

纽斯频通讯社首尔4月23日电 韩国外交部23日表示，正在访问伊朗的韩国外交部长特使郑昺河当地时间22日在德黑兰会见伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐，双方就霍尔木兹海峡航行安全、在伊韩国公民安全及中东地区局势等问题交换意见。

以韩国外交部长官特使身份访问伊朗的郑昺河。【图片=外交部提供】

外交部表示，郑昺河在会谈中强调保障霍尔木兹海峡航行自由的重要性，希望伊方为包括韩国船舶在内的各国船只安全、顺畅通行提供协助。

据介绍，目前仍有40余名韩国公民留在伊朗，另有26艘韩国船舶在霍尔木兹海峡相关海域航行。郑昺河请求伊方持续关注相关人员及船员安全。

伊朗外交部当天也通报了此次会谈情况。伊方表示，阿拉格齐在会谈中指出，当前波斯湾及霍尔木兹海峡局势紧张，原因在于美国和以色列的军事行动。

对于霍尔木兹海峡通行问题，伊方称将依据国际法和国内法采取措施，维护国家安全和利益。

郑昺河还表示，希望美国与伊朗尽快重启谈判，推动地区和平与稳定。

此外，韩方提及近期韩伊两国外长两次通话、去年举行司局级政策磋商，以及韩国通过红十字国际委员会向伊方提供50万美元人道主义援助等事项，并表示希望两国关系持续稳定发展。

阿拉格齐对韩国政府派遣特使及韩国驻伊朗使馆持续履职表示肯定，并表示将继续关注在伊韩国公民安全问题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社