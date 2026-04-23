하림 푸디버디, '마시는 프로틴' 출격…키즈 영양음료 시장 공략

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국산 과즙·저분자 단백질 결합…맛·영양 동시에 잡았다

간편식 넘어 기능성까지…어린이 식품 '풀라인업' 확대





[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하림 푸디버디가 성장기 어린이를 겨냥한 단백질 음료 시장 공략에 나섰다.

푸디버디는 23일 단백질과 과일즙을 결합한 어린이용 음료 '마시는 프로틴' 2종을 출시했다고 밝혔다. 식사부터 간식까지 아우르는 어린이 맞춤형 영양 제품군 확대에 속도를 낸다는 계획이다.

종합식품기업 하림의 어린이식 브랜드 푸디버디가 활동량이 많은 성장기 아이들을 위한 단백질 음료 '마시는 프로틴' 2종을 출시했다. [사진=하림 제공]

이번 신제품은 활동량이 많은 아이들을 위한 에너지 보충 음료로, 단백질과 과일즙을 결합해 맛과 영양을 동시에 잡은 것이 특징이다. 특히 단백질 음료 특유의 텁텁한 맛을 줄이기 위해 100% 국내산 과즙을 사용했으며, '사과맛'과 '샤인머스캣맛'으로 구성해 어린이 기호성을 높였다.

영양 설계도 성장기 어린이에 맞춰 차별화했다. 체내 흡수율이 높은 저분자 피쉬콜라겐 기반 단백질 3g을 담아 3~5세 기준 하루 권장 섭취량의 약 12%를 충족할 수 있도록 했으며, 유산균을 더해 장 건강까지 고려했다. 여기에 스테비아와 올리고당 등 대체당을 활용해 당 부담을 낮춘 점도 부모 소비자들을 겨냥한 요소다.

제품 형태 역시 휴대성과 편의성을 강조했다. 100ml 소용량 스파우트 파우치 형태로 제작해 아이들이 한 번에 섭취하기 쉽도록 했으며, 야외 활동 중에도 안전하게 마실 수 있도록 안전캡을 적용했다.

하림은 이번 신제품을 통해 어린이 식품 시장에서 '맞춤형 영양' 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 회사 측은 기존 간편식 중심의 라인업을 넘어 기능성 음료까지 확장하며, 어린이 식사 전반을 아우르는 '키즈 푸드 생태계' 구축에 집중할 방침이다.

mkyo@newspim.com