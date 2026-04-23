[내일날씨] 모처럼 맑은 하늘…전국 미세먼지 '좋음'

AI 핵심 요약beta
- 24일 전국이 맑은 가운데 미세먼지도 좋음 수준을 보일 전망이다.
- 낮과 밤의 기온 차가 20도로 벌어지며 아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 15~25도다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음에서 보통 수준이며 일부 중서부는 오전과 밤에 농도가 상승한다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 24일인 금요일은 전국이 맑은 가운데 미세먼지도 '좋음'을 보일 전망이다.
23일 기상청에 따르면 오는 24일 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 동해상으로 이동하는 고기압의 영향권에 들겠다.
낮과 밤의 기온 차는 20도로 벌어지며 건강관리에 유의가 당부된다.
아침 최저기온은 4~11도로 전망된다. ▲서울 8도 ▲인천 10도 ▲춘천 5도 ▲강릉 7도 ▲대전 8도 ▲대구 6도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲부산 11도 ▲제주 12도 ▲울릉도·독도 10도다.
낮 최고기온은 15∼25도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 24도 ▲인천 22도 ▲춘천 24도 ▲강릉 17도 ▲대전 24도 ▲대구 22도 ▲전주 24도 ▲광주 23도 ▲부산 20도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 15도다.
미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다. 일부 중서부는 오전과 밤에 미세먼지가 축적돼 농도가 상승하지만, 그 밖의 지역은 대기질이 맑겠다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com