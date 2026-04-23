[내일날씨] 모처럼 맑은 하늘…전국 미세먼지 '좋음'

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 24일인 금요일은 전국이 맑은 가운데 미세먼지도 '좋음'을 보일 전망이다.

23일 기상청에 따르면 오는 24일 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 동해상으로 이동하는 고기압의 영향권에 들겠다.

맑은 하늘 [사진=뉴스핌DB]

낮과 밤의 기온 차는 20도로 벌어지며 건강관리에 유의가 당부된다.

아침 최저기온은 4~11도로 전망된다. ▲서울 8도 ▲인천 10도 ▲춘천 5도 ▲강릉 7도 ▲대전 8도 ▲대구 6도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲부산 11도 ▲제주 12도 ▲울릉도·독도 10도다.

낮 최고기온은 15∼25도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 24도 ▲인천 22도 ▲춘천 24도 ▲강릉 17도 ▲대전 24도 ▲대구 22도 ▲전주 24도 ▲광주 23도 ▲부산 20도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 15도다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다. 일부 중서부는 오전과 밤에 미세먼지가 축적돼 농도가 상승하지만, 그 밖의 지역은 대기질이 맑겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

calebcao@newspim.com