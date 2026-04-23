전북 '반값 모두의 카드' 확대…교통비 부담 완화 추진

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대중교통 환급 확대 통한 도민 체감형 교통복지 강화

출퇴근 인센티브 확대 및 고빈도 이용자 지원 혜택 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 도민 교통비 부담 완화와 대중교통 활성화를 위해 '반값 모두의 카드' 환급 지원을 확대 시행한다.

도는 국비 10억7600만 원을 추가 확보해 총 49억4800만 원 규모로 대중교통비 환급지원사업을 확대 추진한다고 23일 밝혔다. 사업은 도내 14개 시·군을 대상으로 4월부터 9월까지 한시 운영된다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.23 lbs0964@newspim.com

이번 확대안은 기본형(정률형)과 모두의 카드(정액형) 두 방식으로 운영된다.

기본형은 출퇴근 시차 시간대 이용 시 환급률을 30%포인트 상향해 일반 도민은 최대 50%, 청년·어르신 등은 60%, 다자녀와 저소득층은 최대 83.3%까지 환급 혜택을 받을 수 있다.

정액형인 모두의 카드는 환급 기준금액을 기존 대비 50% 인하해 지원 문턱을 낮췄다. 대중교통 이용 빈도가 높은 도민일수록 체감 혜택이 커질 것으로 기대된다.

지역 여건을 반영한 차등 지원도 적용된다. 전주·군산·익산·완주를 비롯해 인구감소 및 낙후지역은 별도 우대 기준을 적용해 보다 큰 혜택을 받을 수 있도록 했다.

도는 이번 정책이 교통비 경감은 물론 친환경 이동 전환과 버스업계 경영 안정에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 이용자 확대를 통한 지역 대중교통 생태계 선순환 효과도 전망된다.

최정일 전북자치도 건설교통국장은 "도민 부담 완화와 대중교통 이용 활성화, 버스업계 안정에 기여하는 상생형 정책"이라며 적극적인 활용을 당부했다.

lbs0964@newspim.com