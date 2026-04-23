천호성 "순창 장애학생 통학 지원 강화…특수교육 복지 확대"

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통학버스 지원 논의·장애 이해 교육 활성화 협력 강화

직업교육 확대와 장애인 교육복지 지원체계 구축 공약 제시

[순창=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 순창 장애학생 통학 지원과 특수교육 복지 확대 구상을 제시했다.

천 예비후보는 지난 22일 순창군 장애인연합회 임원들과 간담회를 갖고 장애학생 통학버스 지원과 장애 이해 교육 활성화 등 교육복지 협력 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.

천호성 전북교육감예비후보[사진=천호성 캠프]2026.04.23 gojongwin@newspim.com

간담회에서는 순창지역 특수교육 대상 학생들이 남원 학교로 진학하는 사례가 많은 만큼 통학버스 지원 필요성이 집중 제기됐다. 학교 내 장애 이해 교육 확대와 학부모·지역사회 연계 교육 강화 필요성도 논의됐다.

이와 함께 장애학생 직업교육 강화, 한글 미해득자를 위한 교육 지원 확대, 장애인 체육행사 지원 등 장애인 교육복지 전반에 대한 요구도 전달됐다.

천 예비후보는 통학 지원과 특수교육 서비스 확대를 비롯해 교육청과 지자체 협력을 통한 지원체계 구축 의지를 강조했다. 특히 장애학생 삶의 질 향상과 교육 기회 확대를 위한 실질적 지원책 마련에 힘쓰겠다고 밝혔다.

천 예비후보는 "통학버스 지원과 장애 이해 교육, 직업교육 강화 등은 보편적 삶의 질과 직결된 과제"라며 "교육청이 할 일과 지자체 협력이 필요한 부분을 살펴 실질적인 지원이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com