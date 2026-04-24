[오늘날씨] 전국 대체로 맑음...큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 24일 전국 맑음과 기온차 주의를 발표했다.
- 아침 최저 4~11도, 낮 최고 15~25도로 예상된다.
- 미세먼지 좋음~보통, 바다 물결 0.5~2.5m로 일겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 24일은 대체로 맑지만 낮과 밤의 기온차가 커 주의해야겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑고 낮 최고기온은 15~25도로 온화한 날씨가 되겠다.
아침 최저기온은 4~11도로 예상된다. ▲서울 8도 ▲인천 10도 ▲수원 8도 ▲춘천 5도 ▲강릉 7도 ▲청주 7도 ▲대전 8도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲대구 6도 ▲부산 11도 ▲울산 9도 ▲제주 12도다.
낮 최고기온은 15~25도가 전망된다. ▲서울 24도 ▲인천 22도 ▲수원 24도 ▲춘천 24도 ▲강릉 17도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 23도 ▲대구 22도 ▲부산 20도 ▲울산 20도 ▲제주 18도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com