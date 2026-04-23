완주군, 노동자 작업복 세탁 지원…체감형 복지 확대

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영세사업장 노동환경 개선 지원·건강 보호 복지체계 구축

원스톱 세탁서비스 도입...중소기업 노동복지 사각지대 해소

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 중소기업 노동자 복지 향상과 안전한 작업환경 조성을 위한 작업복 세탁 지원사업을 본격 추진한다.

완주군은 23일 이종훈 군수 권한대행과 전북산학융합원, 전주린넨, ㈜에이스테크 관계자들이 참석한 가운데 '노동자 작업복 세탁 지원사업' 추진을 위한 4자 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

완주군 노동자작업복 세탁지원사업 협약식[사진=완주군]2026.04.23 gojongwin@newspim.com

이번 사업은 유해물질과 기름때가 묻어 가정 세탁이 어려운 작업복을 전문 세탁업체가 수거부터 세탁, 포장, 배송까지 원스톱으로 지원하는 방식으로 운영된다.

자체 세탁시설이 부족한 중소기업 노동자들에게 실질적인 복지 지원책이 될 것으로 기대된다.

군은 지원이 절실한 30인 미만 영세사업장을 중심으로 참여기업을 발굴한 결과 올해 10개 중소기업이 사업에 참여하게 됐다.

현장 노동자들은 보다 쾌적한 작업복 착용은 물론 유해물질로부터 가족 건강까지 보호할 수 있게 됐다.

이번 사업은 노동 복지 사각지대 해소와 현장 체감형 복지 확대를 목표로 추진되며, 중소 제조업 노동환경 개선에도 긍정적 효과가 기대된다.

이종훈 군수 권한대행은 "소규모 사업장 참여 확대는 노동환경 개선 의지가 현장에 닿은 의미 있는 성과"라며 "모든 노동자가 건강하고 안전하게 일할 수 있도록 체감형 노동복지를 지속 확대하겠다"고 말했다.

강승구 전북산학융합원장은 "만족도 조사와 현장 의견 수렴을 통해 서비스 품질을 높이고 더 많은 사업장이 혜택을 받을 수 있도록 사업 확대에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com