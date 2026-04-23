보이프렌드, 완전체 컴백…15주년 기념 '보이저 6' 발매

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 보이프렌드가 완전체로 돌아온다.

지난 2021년 데뷔 10주년 기념에 이어 5년 만에 완전체로 다시금 뭉친 여섯 멤버가 오는 5월 26일 데뷔 15주년을 기념하는 새 미니앨범 '보이저 6(Boyager 6)'를 발매하고 팬클럽 베스트프렌드 곁으로 찾아갈 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 보이프렌드. [사진=보이프렌드] 2026.04.23 moonddo00@newspim.com

2011년 싱글 앨범 '보이프렌드'로 데뷔한 보이프렌드는 유쾌하면서도 힘찬 에너지와 풋풋한 비주얼로 팬들의 설레게 했을 뿐만 아니라, 개성 강한 보컬과 친근하면서도 재기 발랄한 면모로 대중들의 마음에 안착했다. 또 보이프렌드는 발매하는 앨범마다 콘셉트에 맞춰 소년미와 남성미를 자유롭게 넘나들며 다양한 보이프렌드의 음악을 선보였다.

15년이라는 긴 시간 동안 보이프렌드를 잊지 않고 기다려준 팬들을 위해 지난 2017년 발매한 다섯 번째 미니앨범 '네버 엔드(NEVER END)' 이후 9년 만에 여섯 번째 미니앨범 '보이저 6'를 발매, 팬들을 위한 선물 같은 앨범인 만큼 보이프렌드 특유의 풋풋하면서도 한층 깊어진 감성을 선보인다고 전해 기대감을 고조 시킨다.

함께 공개된 사진에서는 보이프렌드 여섯 멤버의 뒷모습이 담겨있어 궁금증을 자아낸다. 베일에 싸인 뒷모습뿐이지만 한 곳을 향해 발걸음 맞춰 같은 방향으로 함께 나아가려는 멤버들의 의지를 느낄 수 있어 더욱 기대감이 높아진다.

5년 만에 완전체로 컴백을 알린 보이프렌드는 다채로운 활동으로 15주년을 기념할 예정이며, 더욱 더 성숙해진 멤버들의 음악이 담긴 여섯 번째 미니앨범 '보이저 6'는 5월 26일 공개된다.

moonddo00@newspim.com