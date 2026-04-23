2026년도 제1회 건축사 자격시험 합격예정자 24일 발표…합격률 9.3%

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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올해 첫 건축사 자격시험 합격예정자 695명의 명단이 발표된다. 이번 시험 건축사 합격예정자는 695명이며 합격률은 9.3%로 직전 시험인 지난해 2회 때보다 합격예정자와 합격률 모두 늘었다.

23일 국토교통부에 따르면 2026년도 제1회 건축사 자격시험 합격예정자 명단이 오는 24일 오전 9시 국토교통부와 대한건축사협회 누리집에 공고된다.

국토교통부 세종청사 전경 [사진=뉴스핌 DB]

3월 7일 치러진 이번 시험에는 총 7453명이 응시했다. 이는 전회 응시자(2025년도 제2회)의 7716명보다 263명이 줄어든 것이다. 반면 이번 시험에서 선발된 합격예정자는 695명으로 전회(526명)보다 169명이 늘었고, 합격률도 9.3%로 전회(6.8%)보다 높아졌다. 과목별 시험성적은 대한건축사협회 누리집에서 5월 8일까지 열람할 수 있다.

합격예정자는 경력증명서 등 관련 서류를 오는 30일 오후 6시까지 대한건축사협회에 직접 제출하거나 등기우편으로 보내야 한다. 최종합격자는 합격예정자에 대한 경력 등 서류심사를 거친 후 국토교통부와 대한건축사협회 누리집에서 오는 6월 17일 발표된다.

donglee@newspim.com