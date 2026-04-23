'이강인 결장' PSG, 낭트 3-0을 꺾고 리그 선두 질주...2위 랑스와 4점차

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 파리 생제르맹(PSG)이 낭트를 완파하고 프랑스 리그1 선두 질주를 이어갔다. 이강인은 교체 명단에 포함됐지만 끝내 출전 기회를 얻지 못했다.

PSG는 23일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 프랑스 리그1 26라운드 순연 경기에서 낭트를 3-0으로 완파했다.

[파리 로이터=뉴스핌] PSG 흐비차 크바라츠헬리아가 23일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 프랑스 리그1 26라운드 순연 경기에서 낭트를 상대로 팀의 세 번째 골을 넣고 있다.

이날 승리로 PSG는 21승 3무 5패(승점 66)를 기록하며 2위 랑스(승점 62)와 격차를 4로 벌렸다.

이번 경기는 당초 지난달 열릴 예정이었지만 PSG가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강 일정을 이유로 연기를 요청하면서 이날 열렸다.

PSG는 경기 초반부터 높은 점유율로 주도권을 잡았다. 전반 13분 상대 핸드볼 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 흐비차 크바라츠헬리아가 침착하게 성공시키며 선제골을 터뜨렸다.

기세를 탄 PSG는 전반 37분 추가골을 만들었다. 아슈라프 하키미의 패스를 받은 데지레 두에가 페널티 박스 오른쪽에서 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

후반에도 PSG의 공세는 이어졌다. 후반 5분 크바라츠헬리아가 페널티박스 안에서 침착한 드리블로 수비수 두 명을 제친 뒤 추가골까지 성공시키며 승부에 쐐기를 박았다.

[파리 로이터=뉴스핌] 이강인이 20일(한국시간) 프랑스 리그1 30라운드 홈 경기 올랭피크 리옹전에서 공을 컨트롤하고 있다.

승기를 잡은 PSG는 후반 막판 세니 마율루, 이브라힘 음바예 등 젊은 선수들을 투입하며 여유 있게 경기를 마무리했다.

한편, 벤치에 머무른 이강인은 끝내 루이스 엔리케 감독의 선택을 받지 못했다. 이강인은 지난 4일 툴루즈와 리그 경기 선발 출전 이후 최근 팀이 치른 4경기에서 두 차례 후반 교체 출전에 그치는 등 출전 시간이 줄었다.

football1229@newspim.com