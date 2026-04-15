[UCL] '이강인 결장' PSG, 리버풀 2-0 제압 후 준결승 진출...ATM도 바르사 제쳐

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 축구 국가대표팀 미드필더 이강인이 벤치에 머무른 가운데 소속팀 파리 생제르맹(PSG·프랑스)이 리버풀(잉글랜드)을 꺾고 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준결승에 진출하며 대회 2연패를 정조준하게 됐다.

PSG는 15일(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 리버풀과 대회 8강 2차전 원정경기에서 우스만 뎀벨레의 연속 골에 힘입어 2-0으로 이겼다.

[리버풀 로이터=뉴스핌] PSG 우스만 뎀벨레가 15일(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 리버풀과의 UCL 8강 2차전에서 득점 직후 세리머니를 하고 있다. 2026.04.15 football1229@newspim.com

지난 9일 8강 1차전 홈경기에서 2-0으로 이겼던 PSG는 2차전에서도 같은 스코어로 이기며, 1, 2차전 합계 4-0으로 리버풀을 따돌리고 4강에 안착했다.

'디펜딩 챔피언' PSG는 바이에른 뮌헨(독일)-레알 마드리드(스페인)의 8강전 승자와 준결승전을 치른다.

김민재가 뛰는 뮌헨이 8강 1차전에서 2-1로 앞서 준결승에서 이강인과 김민재의 '코리안 맞대결'이 다시 성사될 수 있다.

PSG의 미드필더 이강인은 이날 교체 명단에 이름을 올렸지만 그라운드를 밟지 못했다.

후반 27분 '2025 발롱도르 수상자' 뎀벨레가 선제골을 넣었다. 역습 상황에서 흐비차 크바라츠헬리아가 페널티박스 밖 왼쪽 부근에서 뎀벨레에게 패스를 내줬다. 이를 잡은 뎀벨레는 페널티아크 정면에서 왼발 감아차기 슈팅으로 리버풀의 골망을 갈랐다.

후반 추가시간 1분 하프라인 부근에서 리버풀의 공을 가로챈 PSG는 곧바로 역습을 전개했다. 페널티박스 밖 왼쪽에서 공을 받은 브래들리 바르콜라는 공을 몰고 가 뎀벨레에게 패스했고, 공을 받은 뎀벨레가 페널티지역 오른쪽에서 원터치 오른발 슈팅으로 이날 경기의 쐐기골을 꽂아 2-0 승리를 매듭지었다.

[마드리드 로이터] 아틀레티코 마드리드 선수들이 15일(한국시간) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 열린 FC 바르셀로나와의 UCL 8강 2차전에서 득점 직후 기뻐하고 있다. 2026.04.15 football1229@newspim.com

같은 시각, 아틀레티코 마드리드(스페인)는 스페인 마드리드의 리야드 에어 페트로폴리타노에서 열린 대회 8강 2차전에서 FC바르셀로나(스페인)에 1-2로 졌다.

그러나 8강 1차전에서 2-0으로 이겼던 아틀레티코 마드리드는 1, 2차전 합계 3-2로 바르셀로나를 간신히 제치고 4강행 티켓을 거머쥐었다.

아틀레티코 마드리드는 전반 4분 만에 바르셀로나의 '신성' 라민 야말에게 선제골을 내줬다. 전반 24분에는 페란 토레스에게 추가골을 허용해 탈락 위기에 몰렸다.

그러나 전반 31분 아데몰라 루크만이 추격골을 성공하며 합계 스코어에서 앞서갔다. 후반 10분 바르셀로나의 토레스에게 또 실점하는 듯했지만 비디오 판독(VAR) 결과 오프사이드였다.

아틀레티코 마드리드는 후반 34분 바르셀로나의 에릭 가르시아의 퇴장을 이끌어내며 수적 우세를 잡은 후 실점하지 않고 4강에 진출했다.

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