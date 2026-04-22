대홍기획, 클리오 어워즈 미디어 부문 동상 수상

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온도 감지 작업복으로 건설노동자 휴식 유도

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 대홍기획은 세계 3대 광고제 중 하나인 '2026 클리오 어워즈'의 미디어 부문에서 동상을 수상했다고 22일 밝혔다. 수상작은 롯데건설과 함께 진행한 '폭염주의복(VEST for REST)' 캠페인이다.

이 캠페인은 건설노동자의 작업복에 특수 변색 잉크를 적용해 일정 온도에 도달하면 뒷면의 문구가 바뀌도록 설계했다.

대홍기획은 세계 3대 광고제 중 하나인 '2026 클리오 어워즈'의 미디어 부문에서 동상을 수상했다고 22일 밝혔다. [사진= 대홍기획]

'열심열심'에서 '열쉼열쉼'으로, 'I'm Fine'에서 'I'm NOT Fine'으로 변하는 방식으로 노동자가 휴식이 필요한 시점을 직관적으로 인지할 수 있게 한 것이다. 이를 통해 여름철 폭염 속 건설현장에서 법적 휴식기준을 준수하도록 유도했다.

캠페인 참여자의 만족도는 97%, 법정 휴식시간 준수율은 98%에 달했다. 이 캠페인은 앞서 '2025 대한민국 광고대상'에서도 대상을 수상했다.

이 프로젝트는 대홍기획 주니어 광고인 태스크포스의 아이디어에서 출발했다. 건설현장의 안전 문제를 일상적인 작업복에 적용해 해결한 점이 특징이다. 대홍기획은 롯데건설과 2024년부터 작업모를 활용한 '포트폴리모' 캠페인 등 노동자의 안전과 휴식을 위한 캠페인을 지속적으로 진행하고 있다.

대홍기획 관계자는 "주니어 광고인이 주축이 돼 현장의 문제를 해결하기 위한 아이디어가 국제적으로 평가받게 돼 의미 있다"고 말했다.

클리오 어워즈는 1959년 제정된 이후 칸라이언즈, 뉴욕페스티벌과 함께 세계 3대 광고제로 불린다. 올해 시상식은 5월 12일 미국 뉴욕에서 개최된다.

origin@newspim.com