빅뱅, 데뷔 20주년 맞아 팬 플랫폼 비스테이지 오픈

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅(BIGBANG)이 글로벌 무대에서의 건재함을 입증한 데 이어, 팬들과의 소통을 위한 공식 커뮤니티 비스테이지를 열며 새로운 행보에 나섰다.

빅뱅은 지난 12일 미국 캘리포니아에서 열린 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에서 약 67분간 17곡을 쏟아내며 글로벌 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 빅뱅 비스테이지. [사진=비스테이지] 2026.04.22 moonddo00@newspim.com

'뱅뱅뱅', '판타스틱 베이비', '하루하루' 등 20년 음악 여정을 집대성한 세트리스트와 태양의 '링가 링가', 지드래곤의 '파워', 대성의 '한도초과' 등 솔로 무대까지 펼치며 K-팝 레전드의 건재함을 입증했다. 19일 2주차 공연까지 성공적으로 마무리하며 데뷔 20주년 글로벌 투어의 서막을 알린 빅뱅은 열기를 이어 팬들과의 공식 소통 공간을 마련했다.

21일 오후 8시 19분 오픈한 빅뱅 공식 팬 커뮤니티는 멤버들이 그룹 활동 소식과 콘텐츠를 팬들에게 직접 전하고, 팬들 역시 커뮤니티 게시판을 통해 자유롭게 소통할 수 있는 공간이다. 향후 글로벌 투어 등 그룹 활동과 관련된 공식 소식과 혜택 등이 순차적으로 공개될 예정이다.

빅뱅 멤버 지드래곤, 태양, 대성은 이미 각자의 솔로 활동을 통해 비스테이지에서 공식 팬 커뮤니티를 운영하고 있다. 이번 그룹 커뮤니티 역시 비스테이지에 오픈함으로써, 솔로 활동을 통해 이미 비스테이지에 모여 있는 팬들이 그룹 활동까지 하나의 플랫폼에서 끊김 없이 이어갈 수 있게 됐다. 팬들이 익숙한 환경에서 솔로와 그룹을 자유롭게 오가며 소통할 수 있도록 한 빅뱅의 선택으로, 20주년을 함께하는 팬들의 경험을 최우선에 둔 결정이다.

코첼라 현장에서 빅뱅은 "2026년 빅뱅의 20주년은 이제 막 시작됐다. 곧 큰 이벤트로 찾아갈 테니 기다려 달라"고 팬들에게 전한 바 있다. 비스테이지 팬 커뮤니티는 앞으로 펼쳐질 글로벌 투어와 20주년 프로젝트의 팬 소통 거점으로 활용될 전망이다.

비스테이지 관계자는 "K-팝의 역사를 써온 빅뱅과 솔로에 이어 그룹 활동까지 비스테이지를 팬 소통 거점으로 제공하게 되어 기쁘다"며 "20주년이라는 특별한 해에 전 세계 빅뱅 팬들이 하나의 공간에서 모이고, 앞으로 펼쳐질 글로벌 투어와 다양한 프로젝트를 함께 경험할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

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