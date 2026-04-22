정동영·이남호 '피지컬 AI 교육' 논의...전북 미래교육 전환 방향 제시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육·산업 연계 기반 인재 양성 체계 구축 필요성 공감

AI 플랫폼·윤리교육 등 전북형 미래교육 모델 구체화

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 정동영 장관과 이남호 전북교육감 예비후보가 인공지능(AI) 시대에 대응한 교육 혁신 방향을 논의하며 전북형 미래교육 구상에 힘을 모았다. 교육과 산업을 연계한 인재 양성 체계 구축이 핵심 과제로 제시됐다.

이남호 예비후보는 22일 서울에서 열린 '피지컬 AI 프론티어 강국 신기술 조찬 포럼'에 참석해 정동영 장관과 전북교육의 미래 방향을 공유했다. 양측은 '피지컬 AI' 산업과 교육을 연계해 국가 경쟁력을 강화해야 한다는 데 뜻을 같이했다.

이남호 전북교육감 예비후보가 22일 '피지컬 AI 프론티어 강국 신기술 조찬 포럼'에 참석해 정동영 장관과 전북교육의 미래 방향을 공유했다.[사진=이남호 캠프]2026.04.22 gojongwin@newspim.com

특히 AI 시대에는 교실 중심 교육을 넘어 지역과 산업을 연결하는 거시적 관점이 필요하다는 데 공감했다. 학교와 대학, 산업을 유기적으로 잇는 구조를 통해 실질적인 인재 양성 체계를 구축해야 한다는 것이다.

이 예비후보는 전북연구원장 재임 시절 '피지컬 AI' 전략 수립을 주도한 경험을 바탕으로 교육 현장과 산업을 연결하는 실행력 있는 정책 추진을 강조했다. 그는 "교실 중심 사고에서 벗어나야 한다"며 변화 대응 필요성을 제기했다.

구체적 정책으로는 AI 기반 학습 플랫폼 고도화, 인문·독서 중심 융합교육, AI 윤리교육 강화, 현장 중심 교수학습 지원, 진로·산업 연계, 교원 및 인프라 확충 등을 제시했다.

또한 다양한 분야 전문가가 참여하는 '전북형 AI 대응팀'을 구성해 융합형 인재 양성과 지역 산업 연계를 동시에 추진하겠다는 구상이다.

이번 논의를 계기로 전북교육 정책의 핵심은 교육과 지역 산업을 연결하는 실행력 확보에 있다는 평가가 나온다. 이 예비후보는 "전북형 AI 교육모델을 통해 학습과 진로를 연결하겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com