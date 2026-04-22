경찰청 "화물연대 차량, 경찰관 밟은 적 없어"...가짜뉴스·영상 반박

22일 커뮤니티에 글·영상 확산

20일 오후 사건 영상으로 밝혀져...경찰관 1명 경상

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰은 22일 민주노총 공공운수노조 화물연대 차량이 경찰관을 밟고 지나갔다는 가짜뉴스에 대해 사실이 아니라고 반박했다.

이날 인터넷 커뮤니티 등에는 '화물연대 승합차가 CU 진주 물류센터 정문을 돌진해 경찰을 밟고 지나갔다'는 글과 차량이 경찰관에게 돌진하는 듯한 영상이 확산됐다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

경찰청은 영상에 대해 "지난 20일 오후 1시 33분쯤 발생했던 상황이며 차량이 경찰을 밟고 지나간 사실이 없다"고 밝혔다. 이어 "영상에 나오는 상황으로 인한 경찰 부상자는 1명이고, 경상"이라고 덧붙였다.

영상에 나오는 운전자는 현장에서 특수공무집행방해 등 혐의로 긴급체포 됐고, 전날 구속영장이 신청됐다.

한편 지난 20일 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞 집회 현장에서 화물차가 화물연대 조합원을 치는 사고가 발생했다. 사고로 1명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 경찰은 차량 운전자에 대해 구속영장을 신청했다.

krawjp@newspim.com