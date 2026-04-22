군포시 '제56주년 지구의 날' 맞아 기후변화주간 운영

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22일 오후 8시부터 10분간 진행되는 '전국 동시 소등행사' 참여

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 제56주년 지구의 날을 맞아 4월 20일부터 25일까지 '제17회 기후변화주간'을 운영하며 기후위기 대응과 탄소중립 실천 확산을 위한 다양한 홍보활동을 추진하고 있다고 22일 밝혔다.

기후변화주간_SNS_웹. [사진=군포시]

시에 따르면 특히 지구의 날인 22일 오후 8시부터 10분간 진행되는 전국 동시 소등행사에는 시청사 및 산하 공공기관을 비롯해 공동주택, 기업체 등이 참여할 예정이며 시민들도 자발적으로 실내 조명을 끄는 간단한 실천을 통해 지구를 위한 메시지 전달에 동참할 수 있다.

시는 기후변화주간 운영에 앞서 시민 참여 분위기 조성을 위해 철쭉축제 기간 중 탄소중립 홍보 부스를 운영하며 사전 홍보를 진행했다. 해당 부스에서는 태양열 조리기 체험, 업사이클링 체험 등 시민들이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 통해 일상 속 탄소중립 실천 방법을 알리는 데 주력했다.

지구의 날은 1970년 4월 22일 시작된 세계적인 환경 기념일로 매년 이 시기를 '기후변화주간'으로 지정해 기후위기에 대한 인식을 높이고 탄소중립 실천을 확산하기 위한 다양한 활동이 이어지고 있다.

올해 기후변화주간은 '지구는 녹색대전환 중! 탄소중립 실천으로 세상을 잇다'라는 슬로건 아래 일상 속 에너지 절약과 탄소중립 실천 참여를 유도하는 데 중점을 두고 운영된다.

22일 오후 8시부터 10분간 진행되는 소등 행사는 시청사 및 산하 공공기관을 비롯해 공동주택과 기업체 건물을 대상으로 진행된다.

군포시 관계자는 "10분간의 소등이라는 작은 실천이 기후위기 대응에 대한 공감과 참여로 이어지길 바란다"며 "시민 여러분의 적극적인 관심과 동참을 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com