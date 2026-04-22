국힘 경기도당 "일부 언론의 '현역 탈락=논란' 주장...공천제도 이해부족"

공경진 국힘 수석부대변인 "공천제도 부정하는 악의적 보도...전형적인 프레임 씌우기"

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 6.3전국지방선거에 나서는 후보들을 속속 결정하는 가운데 탈락한 일부 후보들의 주장을 반영한 문제제기에 대해 공경진 국민의힘 경기도당 수석부대변인이 논평을 했다.

공경진 국민의힘 경기도당 수석부대변인.[사진 = 국민의힘 경기도당 대변인단]±

공경진 수석부대변인은 "일부 언론에서 공천 결과를 두고 '현역 대거 탈락', '공천 논란' 등을 주장하고 있는데 이는 공천의 기본 원리에 대한 이해 부족과 편향된 해석 위에서 구성된 전형적인 프레임 씌우기에 불과하다"고 논평했다.

이어 "공천은 경쟁을 통한 후보 선출을 과정인데 '현역 탈락'을 '논란'으로 규정하는것은 공천제도를 부정하는 것"이라며 "주관적 해석을 통해 '물갈이공천'이라는 억지 프레임을 씌워 공정한 공천을 부정하는 기득권 정치의 전형"이라고 지적했다.

또 "정당 공천은 지역별 경쟁 상황과 후보군 구성에 따라 방식이 달라지는 것"이라며 "일부 언론의 '경선과 단수공천이 혼재돼 기준이 불명확하다'는 주장은 선거제도와 공천시스템에 대한 이해 부족에 불과하다"고 일축했다.

특히 "경선은 지역별 유권자 선택에 따라 달라지는 것인데 이를

특정패턴을 일반화한 자의적 해석을 통해 '구조적 문제'로 치부한 것은 근거없는 확대해석"이라며 "일부 탈락자의 반발을 '공천후유증'과 전체 공천 실패로 연결하는 것은 악의적 비약"이라고 질타했다.

아울러 "일부 언론이 공정한 경선과 지역민의 선택이 반영된 공천 결과를 '현역 탈락 → 물갈이 → 구조 문제 → 기준 없음 → 탈당 확산'이라는 전형적인 프레임 구성을 통해 공천 전반에 문제가 있는 것처럼 보이도록 만드는 시도를 하고 있다"고 설명했다.

공경진 수석부대변인은 "국민의힘 경기도당은 왜곡된 시각으로 자의적이고 편향적인 접근을 기반으로 한 악의적 프레임 보도에 대해 단호히 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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