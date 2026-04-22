민형배 의원 "전남·광주 탄소중립 목표 2045년으로 통합"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폭염·공원·에너지·주거까지 생활밀착형 정책 제시

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 지구의 날을 맞아 지역의 탄소중립 목표롤 2045년으로 통합하자는 구상을 내놨다.

민 의원은 22일 보도자료를 내고 "광주는 2045년, 전남은 2050년이라는 서로 다른 목표를 유지할 이유가 없다"며 "통합특별시는 단순한 행정 통합이 아니라 더 높은 기준으로 도약하는 과정"이라고 설명했다.

민형배 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

민 의원은 그동안 제시해온 RE100 산업단지와 에너지 전환, 광역 BRT 중심 교통체계, 물순환 도시 구축 등을 탄소중립의 핵심 기반으로 평가하면서도 "이제는 산업과 인프라를 넘어 시민의 일상에서 변화를 체감하는 단계로 나아가야 한다"고 말했다.

이를 위해 민 의원은 시민의 생활 속 변화를 중심으로 한 '생활형 탄소중립 정책'을 제시했다.

기후안전도시 조성, 도보 10분 내 접근 가능한 생활권 공원과 녹지 확대, 학교와 경로당 등 공공건물의 그린리모델링, 햇빛발전소 확대 등이 주요 내용이다.

민 의원은 "탄소중립은 산업단지나 교통망에서만 완성되는 것이 아니라 시민이 사는 집과 걷는 길, 아이가 다니는 학교와 동네 공원에서 시작돼야 한다"며 "더 시원한 거리와 더 가까운 공원, 줄어든 냉난방비와 지역으로 돌아오는 에너지 수익을 통해 시민이 변화를 직접 체감하게 하겠다"고 밝혔다.

이어 "탄소중립을 구호에 그치지 않고 시민의 삶의 변화로 증명하겠다"며 "전남광주를 산업과 교통이 앞서는 도시를 넘어 시민의 일상에서 먼저 변화가 시작되는 '시민체감형 탄소중립 특별시'로 만들겠다"고 강조했다.

bless4ya@newspim.com