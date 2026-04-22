조규일 진주시장, 무소속 출마 선언…"시민후보로 시장 선거 출마"

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부당한 경선 배제와 재심 거부 비판

시민 선택권 강조·공정한 선거 다짐



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 진주시장이 국민의힘 공천 배제에 반발해 무소속 출마를 선언했다.

조 시장은 22일 오전 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "진주시민에 의한 시민후보로 시장 선거에 출마하겠다"고 밝혔다. 전날 국민의힘이 진주시장 후보를 확정한 가운데, 자신이 경선 과정에서 배제된 점을 문제 삼았다.

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 진주시장이 22일 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국민의힘 공천 배제에 반발해 무소속 출마를 선언하고 있다. 2026.04.22

조 시장은 "지지율이 앞서는 상황에서 부당하게 경선에서 제외된 채 여론조사가 진행됐다"며 "중앙당에 재심을 요청했으나 받아들여지지 않은 것으로 판단한다"고 말했다.

공천 과정의 공정성 문제도 강하게 제기했다. 그는 "당의 공천과 의사결정 구조가 공정성·투명성·민주성 원칙에서 벗어났다"며 "특정 세력의 이해관계가 시민 뜻보다 앞선 '사천'으로 전락했다"고 주장했다.

경남도당의 배제 사유와 관련해서도 의문을 제기했다. 조 시장은 "도당이 '사실관계 확인이 필요하다'고 하면서도 경선 배제를 먼저 결정했다"며 "확인되지 않은 사안을 근거로 실명을 거론한 것은 명예훼손 소지가 있다"고 직격했다.

이어 "관련 의혹은 즉시 수사기관에 의뢰해 달라"며 "허위로 드러날 경우 제보자와 유포자 등에 법적 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.

조 시장은 이번 공천 배제가 "개인 문제가 아니라 시민 선택권을 박탈한 사안"이라고 규정하고 "왜곡된 현실을 바로잡기 위해 무소속 출마를 결심했다"고 강조했다.

이어 "정당의 보호 없이 시민만 바라보고 다시 시작하겠다"며 "시민의 신뢰와 선택으로 부강한 진주의 미래를 만들겠다"고 덧붙였다. 당내 경선에 참여했던 예비후보들을 언급하며 "진주 발전을 위해 함께 협력하길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com