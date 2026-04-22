박재규 경남대 총장, 중국 산동대 방문…한반도 연구 협력 강화 논의

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한반도 연구 협력 추진 합의

정책 기여 목표 연구 성과 축적

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대학교는 박재규 총장이 중국 산동대학교 초청으로 위해캠퍼스를 방문해 양 기관 간 학술교류 확대 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.

이번 방문은 한반도 문제를 중심으로 공동 연구 협력을 강화하기 위한 자리로, 양측은 연구진과 대학원생 교류를 포함한 협력 확대에 뜻을 모았다.

경남대학교 박재규 총장(왼쪽 두 번째)이 중국 산동대학교 초청으로 지난 21일 산동대학교 위해캠퍼스를 방문해 양 기관 간 학술 교류 및 협력 확대 방안을 논의하고 있다.[사진=경남대학교] 2026.04.22

한국 측에서는 박재규 총장을 비롯해 김선향 북한대학원대학교 이사장, 이관세 경남대 극동문제연구소장, 오현주 연구위원이 참석했다. 중국 측에서는 구도빈 산동대 위해캠퍼스 당서기와 장운령 국제문제연구원장 등 관계자들이 자리했다.

양 기관은 한반도 연구가 한중 관계 안정과 동북아 협력의 기반이라는 점에 공감하고, 남북 관계 개선과 지역 협력 증진에 기여할 수 있도록 공동 연구를 추진하기로 했다.

특히 경남대 극동문제연구소와 산동대 국제문제연구원이 협력해 한반도 평화 관련 연구 성과를 축적하고, 이를 통해 실질적인 정책 기여를 도모한다는 방침이다.

박재규 총장은 "한반도 정세를 둘러싼 학술 협력은 양국 간 신뢰 형성과 지역 안정에 중요한 역할을 할 것"이라며 "지속적인 교류를 통해 공동 연구 성과를 확대해 나가겠다"고 말했다.

이번 방문은 양 대학 간 협력 기반을 공고히 하고 향후 교류 확대의 계기를 마련한 것으로 평가된다.

news2349@newspim.com