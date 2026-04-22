부산교육청, 사제동행 프롬프트 엔지니어링 학생경진대회 개최

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'해양수도 부산' 주제, 15개 팀 본선 진출

부산 해양 문제 해결 위한 AI 기반 앱 개발



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 중·고등학생과 교사가 한 팀으로 참여하는 '2026 사제동행 프롬프트 엔지니어링 학생경진대회'를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 학생경진대회는 학생들이 프롬프트 엔지니어링 기술을 활용해 비판적 사고력과 질문하는 힘을 길러주기 위해 마련됐으며, 부산교육청이 올해 처음으로 준비한 대회이다.

2026 사제동행 프롬프트 엔지니어링 학생경진대회 홍보포스터 [사진=부산시교육청] 2026.04.22

대회는 '해양수도 부산'이란 주제로 지난 20일부터 다음달까지 프롬프트 설계서 제출을 통한 예선이 진행 중이다.

6~8월에 열리는 본선 대회는 예선을 통과한 상위 15개 팀을 대상으로 ▲앱 개발 과정 ▲앱 시연 ▲심사위원과의 질의응답 등으로 진행한다.

최종 선정된 앱들은 부산의 해양 관련 문제 해결, 정책 제안 및 도시 홍보 등에 적극 활용된다. 최우수팀을 포함해 최종 선정된 6개 팀에게는 교육감상을, 최우수 수상팀 지도교사에게는 지도교사상을 수여한다.

김석준 교육감은 "프롬프트 엔지니어링을 통한 생성형 AI 활용이 우리 삶과 교육의 많은 부분을 바꾸어 놓았다"며 "이번 대회가 학생들의 비판적 사고력과 '질문하는 힘'을 키우는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com