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최원영, '모자무싸'서 강약약강 영화사 대표 변신

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AI 핵심 요약

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  • 최원영이 18일 JTBC '모자무싸' 첫 방송에서 영화사 대표로 출연했다.
  • 강약약강 캐릭터 최동현을 현실감 넘치는 연기로 소화했다.
  • 세밀한 표정과 호흡으로 오묘한 매력을 보여 기대를 모았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최원영이 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 첫 방송부터 강렬한 존재감을 드러냈다.

최원영이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'를 통해 잘 나가는 영화사 대표로 변신했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 최원영. [사진=모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다] 2026.04.22 moonddo00@newspim.com

지난 18일 첫 방송된 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'('모자무싸')에서 영화사 최필름 대표이자 전형적인 강약약강 캐릭터 최동현 역으로 분한 최원영은 현실감 넘치는 연기력으로 더 넓어진 연기 스펙트럼을 증명했다.

전작인 '은애하는 도적님아'에서는 야망과 권력에 눈이 먼 임사형 역을 맡아 악랄함의 진수를, '탁류'에서는 대의를 품고 나아가는 대호군을 통해 정의로운 인물을 완벽하게 그려낸 바 있는 최원영. 이번에는 완벽하게 또 다른 결의 인물이 되어 시청자와 만났다.

특히 최원영은 무능한 인간을 향한 멸시, 무시와 같은 최대표의 감정을 찰나의 표정변화와 세밀한 감정 변화를 통해 적절히 그려내 시선을 끌었다. 극 중 황동만(구교환)의 손길이 스치자 닿지 말야 할 것이 닿은 듯 순식간에 불쾌한 얼굴이 되어 해당 부위를 툭툭 쳐내는 최대표의 행동이 그 예다. 이 장면에서 최원영은 기시감이 느껴지는 날 것의 짜증을 보여주며 현실과 더 깊이 마주하게 했다.

최원영은 다른 등장인물들과의 호흡을 통해서도 최대표의 캐릭터를 확실히 보여줬다. 변은아(고윤정)를 대할 때면 여지없이 드러내는 냉랭한 표정과 말투로 그를 향한 열등감을, 황동만에게 "네가 왜 안 되는 거 같니. 묻잖아"라며 짜증과 신경질을 내며 무시하듯 훈계하는 모습으로 최동현이라는 인물을 구체화했다. 상대를 위하듯 조언을 하지만 결국은 자신의 감정 배출구로 상대를 이용하는 속물적인 인간상을 묘사했다.

극 중 최동현은 사람한텐 분명 '급'이라는 게 존재한다고 생각하는 전형적인 강약약강의 인물이다. 다만 대놓고 강약약강이라 미워할 수만은 없는 인물이라는 점이 반전의 요소다. 이런 최대표의 오묘한 매력은 첫 화부터 담겼다. 모두가 꺼리지만 대놓고는 아무 말 못 하는 황동만의 무례에 직격타를 날린 인물이 최동현이기 때문이다. 최동현이 꽂은 비수에서 시작된 황동만의 꿈틀거림이 앞으로 어떠한 재미를 선사할지 기대가 모아진다.

moonddo00@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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