한국관광공사, '관광벤처사업 공모전' 선정 기업 발표…최대 1억 지원

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 관광산업의 새로운 미래를 이끌어갈 혁신 관광벤처기업 100개를 발굴해 지원하는 '제17회 관광벤처사업 공모전'의 최종 선정 결과를 발표했다.

이번 공모전에는 전년 대비 35.2%가 증가한 1천 5백여 건이 접수됐고, 경쟁률은 15대 1을 기록했다. 예비창업자부터 성장 단계 기업까지 세분화해 진행된 이번 공모에서 예비관광벤처 20개, 초기관광벤처 40개, 성장관광벤처 40개 등 총 100개 기업이 최종 선정됐다.

◆AI·딥테크 활용 맞춤형 관광 서비스 강세

올해는 인공지능(AI)을 활용한 관광 서비스 아이템이 두드러졌다. ▲AI 기반 아동 동반 관광객 실시간 동선 최적화 서비스 '하노라 키즈트립' ▲AI 기반 관광사업자용 다국어 고객 관리 플랫폼 '리플메이트' ▲30개 언어로 운영되는 호텔 AI 컨시어지 서비스 '제로바타' ▲숙박시설 공간 운영 자동화 플랫폼 '키퍼(KEEPER)' 등 관광업계 전반의 디지털 전환을 이끌 사업 모델이 좋은 평가를 받았다.

[사진=한국관광공사]

◆K-컬처 열풍 타고 외국인 방한 맞춤형 서비스 약진

K-컬처 열풍을 반영해 방한 외국인을 겨냥한 상품도 대거 선정됐다. ▲K-팝 아티스트 음성 도슨트를 통한 팬 맞춤형 K-콘텐츠 투어 서비스 '셀레트립' ▲K-컬처 팬의 방한 의향을 체험 상품으로 연결하는 플랫폼 '팬워크' ▲K-팝 공연 특화 모빌리티 플랫폼 '핸디버스' ▲외국인 대상 한옥 라이브·미식 결합형 예술관광 상품 '고택 라이브 다이닝' 등이 이름을 올렸다.

◆로컬 체험·웰니스·펫 관광 등 라이프스타일 관광 트렌드 반영

지역 고유의 체험을 살린 라이프스타일형 서비스도 눈길을 끈다. ▲사찰 문화와 러닝을 결합한 '사찰런' 체험 ▲충청도 보부상 문화와 맛을 결합한 '충청도 새참한상' ▲UGC 데이터 기반 실감형 펫 관광 플랫폼 '멍콕' ▲럭셔리 캐빈활용 하이엔드 자연휴양 스테이 '디어캐빈' 등 새로운 관광 수요를 겨냥한 아이템들이 돋보였다.

[사진=한국관광공사]

최종 선정된 관광벤처기업에는 최대 1억 원까지 사업화자금이 차등 지급된다. 공사는 이와 함께 기업의 성장 단계에 맞춘 ▲기업 진단 및 멘토링 ▲컨설팅 ▲투자 유치 지원 ▲국내외 판로 개척 등 맞춤형 육성 프로그램을 제공한다. 이번 공모전 선정 결과는 한국관광 산업포털 '투어라즈'에서 확인할 수 있다.

공사 민정희 관광기업창업팀장은 "올해는 AI 기술과 한국 문화의 매력을 접목해 한국관광 시장에 활력을 불어넣을 혁신적인 아이디어가 돋보였다"며, "그간 관광벤처사업을 통해 1800여 개 기업을 발굴하고 5300여 명의 일자리를 창출해온 만큼, 앞으로도 유망 기업들이 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 문체부는 관광벤처기업 육성을 위해 추가경정예산 지원도 추진할 예정이다. 유망 관광벤처의 사업화를 촉진하고 관광산업 전반의 혁신과 경쟁력을 지속적으로 높여나간다는 구상이다.

jyyang@newspim.com