ACC, 공연 인쇄물 줄인다…'종이 없는 공연장' 본격 추진

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프로그램북 전면 온라인

[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 국립아시아문화전당(ACC)이 공연 인쇄물을 줄이고 온라인 전환을 확대하는 '종이 없는 공연장' 운영에 나선다.

문화체육관광부 국립아시아문화전당예술극장은 지속 가능한 공연 문화 조성을 위해 올해부터 포스터와 전단 등 인쇄물 제작을 최소화하고 프로그램 북을 전면 온라인(PDF)으로 전환한다고 22일 밝혔다.

국립아시아문화전당 전경. [사진=뉴스핌 DB]

ACC는 지난 17~18일 극장1에서 열린 현대무용 '헉-Hug' 공연에서 해당 정책을 처음 적용했다. 이번 조치는 종이와 잉크 사용을 줄여 탄소 배출을 저감하고, 공연 이후 발생하는 폐기물을 최소화하기 위한 것으로 국립기관의 ESG 경영 실천 차원에서 추진된다.

ACC는 환경 정책과 함께 정보 접근성 강화도 병행한다. 시각장애인과 저시력자 등 정보 취약계층을 위해 큰 글자와 점자가 포함된 전단을 제작해 현장에 비치할 계획이다.

온라인 프로그램 북은 ACC 누리집에서 무료로 내려받을 수 있으며 공연 상세 페이지와 현장 QR코드를 통해서도 확인 가능하다. 관객은 공연 전 모바일 기기를 통해 정보를 사전 확인할 수 있다.

김상욱 전당장은 "다소 생소할 수 있지만 미래 세대를 위한 친환경 정책에 동참해 주길 바란다"며 "사전 다운로드를 통한 새로운 관람 문화 정착을 기대한다"고 말했다.

saasaa79@newspim.com