국교위, 제2기 국민참여위원회 출범…중장기 교육계획 국민 의견 모은다

학생·학부모·교원 등 500명 참여

내년 국가교육발전계획 의제 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국가교육위원회는 오는 23일 제2기 국민참여위원회 발대식을 개최한다고 22일 밝혔다.

제2기 국민참여위원회는 학생과 학부모, 교육관계자, 일반 국민 등 500명으로 꾸려진다. 이 위원회는 교육정책 수립 과정에서 사회적 합의를 이끌어내기 위한 국민 소통 창구로 운영되며 앞으로 2년간 주요 교육 의제를 놓고 현장과 국민의 목소리를 모으는 역할을 맡는다.

차정인 국가교육위원회 위원장(오른쪼에서 네번째)이 지난 3월 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가교육위원회 제66차 회의에서 참석위원들과 함께 국기에 경례하고 있다. [사진=이길동 기자]

특히 위원회는 내년 3월 공표 예정인 중장기 국가교육발전계획(2028~2037)의 핵심 의제에 대해 국민 의견을 수렴하는 데 중요한 기능을 하게 된다. 국교위는 국민참여위원회가 주요 교육 현안을 둘러싼 공론의 장이자 사회적 숙의를 뒷받침하는 기구가 될 것으로 기대하고 있다.

이번 500명의 위원은 1기 위원 가운데 2기 활동을 희망한 연임 위원과 지방정부 추천 인원을 포함한 168명, 공개모집을 통해 선발된 332명으로 구성됐다. 공개모집에는 총 3935명이 지원했으며 국교위는 성별과 지역, 연령, 직능이 고르게 반영되도록 선발 절차를 진행했다고 설명했다.

발대식은 23일 오후 2시 서울 종로구 국립고궁박물관 별관에서 온·오프라인 병행 방식으로 열린다. 현장에는 약 200명의 위원이 참석한다. 행사는 1부 위촉식과 2부 워크숍으로 나뉘어 진행된다. 1부에서는 위촉장 수여와 활동 목표 공유, 숙의민주주의 강의가 이뤄지고 2부에서는 실시간 투표 프로그램을 활용한 모의 정책 결정과 미래 교육 방향, 숙의 원칙에 대한 대화가 이어질 예정이다.

차정인 국교위원장은 "국민참여위원회가 국민이 참여하는 정책 수립의 모범적 사례를 만들고 그 자체로 사회적 자산이 되길 바란다"며 "국가교육발전계획 수립 과정에서도 소중한 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

jane94@newspim.com