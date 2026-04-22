광주시, 아세안시장서 1220만달러 수출상담 성과

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인도네시아·싱가포르 파견, 상담 160건·양해각서 11건

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 급변하는 세계 통상환경 속에서 중소기업들의 수출 저변 확대와 시장 다변화를 위해 동남아시아 시장 개척에 나서 가시적인 성과를 거뒀다.

광주시는 최근 인도네시아와 싱가포르에 '동남아시아국가연합(ASEAN) 해외시장개척단'을 파견해 수출상담 160건(1043만 달러), 양해각서(MOU) 11건(177만 달러)의 성과를 올렸다고 22일 밝혔다.

해외시장 개척단. [사진=광주시] 2026.04.22 bless4ya@newspim.com

이번 시장개척단은 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 협력해 진행했으며 종합소비재 분야의 지역 유망 중소기업 9개사가 참여했다.

광주시는 이번 수출상담 및 양해각서(MOU) 성과가 실제 수출로 이어질 수 있도록 ▲해외물류비 지원▲해외지사화 사업 ▲무역보험료 지원 등 체계적인 후속 관리에 나설 계획이다.

오영걸 경제창업국장은 "최근 중동 정세 등으로 세계 통상환경의 불확실성이 커지는 시기에 이번 수출상담회가 지역 기업들에게 새로운 기회를 주고 해외진출 역량을 강화하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지역 수출기업들이 세계시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 실효성 있는 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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