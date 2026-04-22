'월간남친' 측, 지수 오빠 크레딧 논란에 "단순 표기 실수"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친' 제작사 측이 주연 배우 지수의 스태프 크레딧 표기 오류 논란에 대해 입장을 밝혔다.

21일 '월간남친' 제작사 관계자는 "작품 공개 직후인 지난 3월 초, 엔딩 크레딧 내 배우 매니지먼트 표기에 오류가 있음을 확인했다"며 "제작사 측의 단순 실수로 파악됐고, 즉시 수정 조치를 완료했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 월간남친 지수 스틸컷. [사진=넷플릭스] moonddo00@newspim.com

앞서 '월간남친' 엔딩 크레딧에는 지수의 소속사 블리수 대표로 A씨의 이름이 잘못 기재되며 논란이 불거졌다. 제작진은 해당 사안을 단순 표기 실수로 보고 빠르게 정정했다는 입장이다.

이번 논란은 최근 불거진 여성 BJ 성추행 혐의 사건에서 비롯됐다. 가해자로 지목된 30대 남성이 '유명 걸그룹 멤버의 친오빠'로 알려지면서 파장이 확산됐고, 이 과정에서 해당 걸그룹 멤버로 지수의 이름이 거론됐다.

또한 해당 남성의 아내라고 주장한 인물은 혼인 이후 지속적인 폭행과 폭언을 겪었다고 폭로하며 논란이 커졌다.

이에 대해 지수는 지난 20일 법률대리인을 통해 "친오빠의 사생활 논란과는 무관하다"며 선을 그었다. 이어 "가족은 회사와 어떤 법적 관계도 없으며, 소속사 대표라는 주장 역시 사실이 아니다"라고 밝혔다. 또한 "어린 시절 연습생 생활을 시작하며 일찍 독립해 오랜 기간 가족과 떨어져 지내왔기 때문에 해당 인물의 사생활을 인지하거나 관여할 수 없는 상황"이라고 덧붙였다.

다만, 과거 공개된 다른 작품 크레딧에는 동일 인물이 대표로 기재된 이력이 있어, 지수 측 해명과 배치된다는 지적도 이어지고 있다.

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