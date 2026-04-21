[프로야구] 키움, '부상' 와일스 대체 단기 용병으로 케니 로젠버그 재영입...총액 5만 달러

AI 핵심 요약beta
- 키움 히어로즈가 21일 부상 이탈 와일스 대체로 로젠버그를 7300만원에 영입했다.
- 로젠버그는 2025시즌 키움에서 13경기 4승4패 평균자책점 3.23을 기록했다.
- 재활 완료한 로젠버그가 비자 발급 후 입국하며 와일스는 어깨 부상으로 6주 회복 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고척=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 키움 히어로즈가 2부상으로 이탈한 외국인 투수 네이선 와일스를 대신할 단기 대체 외국인 투수로 케니 로젠버그를 총액 5만 달러(한화 약 7300만원)에 영입했다고 21일 밝혔다.
로젠버그는 1995년생 미국 출신 좌완 투수로 2025시즌 키움 유니폼을 입고 KBO리그에서 활약했다. 지난해 13경기 75.1이닝을 소화하며 4승 4패, 평균자책점 3.23을 기록했다.
그러나 로젠버그는 2025시즌 도중 좌측 대퇴골두 골극으로 인한 대퇴비구 충돌 증후군 진단을 받아 팀을 떠났다.
이후 재활을 순조롭게 마친 로젠버그는 현재 정상적인 몸 상태를 회복했으며, 최근 라이브 피칭까지 소화하는 등 실전 복귀 준비를 마쳤다. 현재 소속 구단은 없지만 마이너리그 구단들의 영입 제안을 받을 정도로 컨디션이 양호한 것으로 알려졌다. 로젠버그는 비자 발급 및 행정 절차가 완료되는 대로 입국할 예정이다.
한편, 와일스는 지난 17일 수원 KT전 선발 등판 후 몸 상태 점검 과정에서 오른쪽 어깨 통증을 호소했으며, 20일 병원 검진 결과 오른쪽 어깨 극상근건 부분 손상 및 견갑골 관절와 염증 진단을 받았다. 회복까지 최소 6주 이상 소요될 전망이다.
football1229@newspim.com