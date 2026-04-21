의료 현장 목소리 듣는다…심평원 경기본부, 보건의료계 간담회 성료

AI 핵심 요약beta
- 건강보험심사평가원 경기남부·북부본부가 20일 도내 의약단체장과 간담회를 열어 지역 의료 현안을 논의했다.
- 간담회에서는 선별집중심사 항목 등 최신 심사 정보를 공유하고 진료경향 개선 방안을 협력했다.
- 양 본부장은 의약계와의 지속적 소통으로 상호 이해를 높이고 협력을 강화하겠다고 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강보험심사평가원 경기남부본부(경기남부본부)와 경기북부본부(경기북부본부)가 경기도 내 보건의료 현장과의 소통을 강화하고 지역 의료 현안 해결을 위해 의약계와 머리를 맞댔다.
경기남부본부와 경기북부본부는 지난 20일 도내 보건의료계와의 현장 소통과 상호 협력을 위한 경기도 의약단체장 간담회를 공동 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 간담회에는 경기도의사회 등 5개 의약단체장, 경기도청 보건건강국장, 건보공단 인천경기지역본부장이 참석했다. 진료경향 개선이 필요한 선별집중심사 항목 등 최신 심사 정보를 공유하고 지역의료 현안에 대한 협력 방안을 논의했다. 특히 이번 간담회는 심사 정보에 대한 이해도를 높이고 의료현장의 다양한 의견을 직접 청취해 정책과 현장 간의 소통을 강화하는 의미 있는 자리로 평가된다.
김태성 경기남부본부장은 "이번 간담회는 다양한 심사 정보를 제공하고 의료 현장의 목소리를 경청할 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "지역의료계와의 지속적인 논의를 통해 상호 이해를 높이고 협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
신소연 경기북부본부장은 "의약단체와의 정기적인 소통을 통해 의료 현장의 어려움을 보건의료 정책에 적극 반영할 수 있도록 노력하겠다"며 "국민의 건강한 삶을 위해 의약계와 긴밀한 협력관계를 이어가겠다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com