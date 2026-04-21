정재헌 SKT CEO "미래 먹거리·성장 핵심 AI로 통한다"...사업 전환 본격화

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전사 B2B 역량 결집 엔터프라이즈 TF, CEO 직속 조직으로 신설

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 21일 서울 을지로 본사에서 취임 6개월 타운홀 미팅을 열고 전 구성원 앞에서 '고객 중심' 변화의 중요성을 다시 한 번 강조했다.

정 CEO는 이날 자리에서 전사적 위기 수습 과정에 적극적으로 나선 구성원들을 격려하고 그간 성과를 공유하는 한편 미래 성장을 위한 통신·인공지능(AI) 사업의 변화 추진 방향과 새로운 기업문화 제도를 소개했다.

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 21일 서울 을지로 본사에서 취임 6개월 타운홀 미팅을 열고 전 구성원 앞에서 '고객 중심' 변화의 중요성을 다시 한 번 강조했다. [사진= SK텔레콤]

정 CEO는 "단기간에 기업의 흥망성쇠가 갈리는 파괴적 혁신 시대에 지속적인 변화를 통해 더욱 단단한 기업 구조로 진화해야 한다"며 "미래 먹거리와 성장의 핵심은 모두 AI로 통한다"고 강조했다.

통신 사업에서는 AI에 최적화된 통합전산시스템과 같은 중장기 프로젝트를 위한 기획/개발 역량을 키우고 현재의 디지털 경쟁력을 계속 강화해 나가는 투 트랙 방향을 제시했다.

또한 AI에 대한 기업 수요가 폭증하는 상황에서, AI 인프라·모델·서비스 전반을 아우르는 국내 유일 '풀스택(Full-Stack)' 사업자로서의 역량과 그간 축적해 온 엔터프라이즈 분야 경험을 바탕으로 B2B(기업간 거래) 시장 공략에 본격적으로 나설 것을 당부하기도 했다.

이를 위해 전사 B2B 역량을 결집한 엔터프라이즈 TF를 CEO 직속 조직으로 신설하고 유무선 B2B 경쟁력 강화와 공공/국방 AI B2B 영역에서 새로운 사업 기회를 확보해 나갈 방침이다. TF장은 한명진 MNO CIC장이 겸직한다.

AI DC 사업에서는 SK그룹 멤버사 및 글로벌 파트너와 역량을 합쳐 보다 과감하고 압도적인 규모 확장을 예고했다.

AI DC 사업의 속도와 실행력을 높이기 위해 AI CIC 내 AI DC 사업본부(정석근 AI CIC장 겸임), AI DC 개발본부(하민용 본부장) 등 영역별 담당 조직을 신설한다.

기업문화 제도의 개편 방향도 밝혔다. SKT는 현재 A·B밴드로 나뉜 2단계 구성원 직급 체계를 구성원들이 체계적으로 성장할 수 있도록 세분화한 '성장 레벨(Growth Level)' 제도를 도입한다. 성장기 실무자(GL1), 핵심기여자(GL2), 리더/리더후보군(GL3)으로 세분화하고 조직 관리자가 아니더라도 탁월한 직무 전문성을 갖춘 '직무 전문가 트랙'을 신설해 전문가들이 인정받는 기업 문화를 만들어갈 예정이다.

정 CEO는 "십년지계, 이십년지계를 위해 성장 사업을 선정하고 조직 피봇팅, HR제도 변화를 추진하게 됐다"라며 "당장은 손에 잡히는 성과가 더딜 수 있고 AX 전환으로 시간이 더 소요될 수 있지만 이를 극복했을 때 돌아올 미래를 위해 과감하게 실행해 가자"라고 당부했다.

origin@newspim.com