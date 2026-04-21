인도 뭄바이에 'K팝 전용 공연장' 만든다…"K팝과 발리우드 새 장"

이재명 대통령 "새로운 문화 협력의 장"

최휘영 장관 "영화 합작도 활발해질 것"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 이재명 대통령이 인도 뭄바이에 K-팝 전용 상설 공연장인 '뭄바이 코리아 센터' 조성 계획을 공식 발표했다.

이재명 대통령(왼쪽 두번째)과 김혜경 여사, 드루파티 무르무 인도 대통령(오른쪽 두번째), 나렌드라 모디 총리(맨 왼쪽)가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 라슈트라파티 바반에서 열린 공식환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

이재명 대통령은 20일(현지 시간) 인도 뉴델리에서 나렌드라 모디 총리와 한-인도 정상회담을 마친 뒤 공동 언론발표를 통해 "K-팝 상설 공연장이자 K-컬처의 해외 거점이 될 '뭄바이 코리아 센터'를 조성하기로 했다"고 밝혔다. 이 대통령은 "K-팝과 발리우드가 만나는 새로운 문화 협력의 장이 되리라 확신한다"고 강조했다.

이번 발표는 한-인도 정상회담에서 체결된 문화창조산업 MOU를 토대로 추진된다. 정상회담에서는 문화·인적 교류 확대를 위한 MOU 2건도 함께 체결됐다. 모디 총리가 "인도에서도 K-영화, K-드라마, K-팝에 대한 인기가 많은데 두 나라가 문화산업에서 공동 협력하면 좋겠다"고 먼저 제안했고, 이 대통령이 적극 호응하면서 코리아 센터 구상이 공식화됐다.

뭄바이 코리아 센터는 단순한 공연장을 넘어 K-컬처의 해외 거점 역할을 수행하며 인도 내 한류 확산의 전진기지가 될 것으로 기대된다.

이미 하이브는 2025년부터 뭄바이 사무소 설립을 추진하며 인도 K-팝 시장 공략에 나섰고, BTS 등 K-팝 아티스트의 대규모 인도 공연 가능성도 높아진 상황이다. 인구 14억의 세계 최대 젊은 층을 보유한 인도는 K-팝의 차세대 시장으로 손꼽힌다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 21일(현지 시간) 인도 뉴델리 주인도한국문화원에서 한국과 인도의 영화산업 주요 인사들을 만나 양국 영화산업 교류 활성화 방안을 논의하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.21 fineview@newspim.com

21일에는 최휘영 문화체육관광부 장관이 뉴델리 주인도한국문화원에서 양국 영화산업 주요 인사들과 간담회를 열고 후속 협력 방안을 구체화했다. 최휘영 장관은 "두 정상께서 문화 분야 교류 협력을 강화하고, 양국 국민 간 왕래가 더 활발할 수 있도록 결제 시스템 보완 등 관광 활성화 노력도 기울이기로 했다"며 "K-팝 전용 공연장로젝트도 함께 논의해 나가기로 했다"고 밝혔다. 최 장관은 두 정상 앞에서 인도 정보방송부와 문화창조산업 협력을 위한 MOU도 교환했다.

이날 한-인도 영화 합작도 본격 궤도에 올랐다. 한국 제작사 플릭스오븐과 인도 제작사 스튜디오 샥티가 합작영화 '아모르(AMOR, 가제)' 공동제작 서명식을 갖고 오는 9월 촬영 시작을 목표로 제작에 나서기로 했다.

최 장관은 플릭스오븐의 전작을 언급하며 기대감을 나타냈다. "한-인도 합작영화 '다시, 서울에서'가 글로벌 비영어권 영화 부문 1위에 오른 것은 두 나라가 힘을 합하면 국경과 문화를 넘어 전 세계인에게 큰 공감과 울림을 줄 수 있다는 것을 증명한 사례"라며 "이번에 제작될 '아모르'도 기대가 크다"고 말했다. 이어 "'발리우드'로 상징되는 인도는 전 세계에서 영화를 가장 많이 만드는 나라"라며 "앞으로 인도와 영화 분야에서 공동 합작이 매우 활발해질 것"이라고 전망했다.

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