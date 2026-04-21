국힘 경기도지사 경선 후보들 "지방선거 승리로 보수 재건"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도지사 경선 후보들이 21일 도의회 국민의힘 대표단과 만났다.
- 양향자·조광한·이성배 후보가 간담회와 의원총회에서 지방선거 필승을 다짐했다.
- 도의회와 협력 강화와 당내 결속력을 다지기 위한 행보로 풀이된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 =국민의힘 경기도지사 경선 후보들이 제389회 경기도의회 임시회 개회 첫날인 21일, 도의회 국민의힘 대표단과 만나 '지방선거 필승'을 다짐하며 세 결집에 나섰다.
도지사 출마를 선언한 양향자 최고위원, 조광한 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서는 이날 오전 경기도의회 국민의힘 대표의원실을 방문해 백현종 대표의원과 간담회를 가졌다.
이들은 간담회 직후 열린 국민의힘 의원총회에도 참석해 소속 의원들에게 지지를 호소하며 '보수 재건'과 '국민의힘 정상화'를 위해 힘을 모을 것을 한목소리로 강조했다.
41년 차 경기도민임을 자처한 양향자 최고위원은 "경기도가 이기면 우리 국민의힘이 다시 한번 일어설 수 있다"며 "대한민국의 명운이 여러분의 어깨에 달려있음을 잊지 말아달라"고 당부했다.
조광한 최고위원은 당의 결속을 강조했다. 그는 "우리 모두 혼연일체가 돼 당이 처한 어려운 국면을 이겨내야 한다"며 "유권자에게 신뢰받을 수 있는 모습을 고민해 선거 승리의 밀알이 되겠다"고 밝혔다.
국토·교통 전문가를 자부하며 도전장을 낸 이성배 전 MBC 아나운서는 "보수의 정체성을 국민께 합리적이고 명확하게 설명하고 비전을 제시해야 한다"며 "제가 기꺼이 불쏘시개가 되어 민주당 후보를 꺾을 수 있다는 자신감을 분명히 보여드리겠다"고 포부를 전했다.
이에 대해 백현종 대표의원은 "후보들이 강조한 것처럼 대한민국의 중심인 경기도의 승리를 위해 우리 모두 힘을 모아야 한다"고 화답했다. 이어 "의원 한 명 한 명의 역할이 중요한 만큼 끝까지 포기하지 않고 도민에게 믿음을 드리는 국민의힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
한편, 이날 국민의힘 도지사 후보들의 방문은 임시회 개회와 맞물려 선거 국면이 본격화됨에 따라 도의회와의 협력을 강화하고 당내 결속력을 다지기 위한 행보로 풀이된다.
beignn@newspim.com