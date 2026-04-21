경북도, 선거 기간 공직 감찰 강화...선거개입 '무관용' 엄정 대응

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 21일 6·3 지방선거 앞두고 공직 감찰을 강화했다.
- 행안부·시군 합동으로 선거 개입 차단과 중립 위반을 중점 점검한다.
- 6월 2일까지 이어지며 위반 시 무관용 원칙으로 엄정 대응한다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 앞두고 경북도가 공직 감찰 활동을 강화했다.
21일 경북도에 따르면 이번 감찰은 선거를 40여 일 앞두고 공무원의 선거 개입을 사전에 차단하고 공정하고 투명한 선거 환경 조성을 위해 추진된다. 감찰은 행정안전부와 시·군이 참여하는 합동 감찰 체계로 운영된다.
합동 감찰은 선거일 전날인 6월 2일까지 이어진다.
앞서 경북도는 이달 4일부터 감찰 인력과 범위를 대폭 확대하고 위법 행위 선제 차단에 행정력을 집중하고 있다.
감찰은 예방과 점검을 병행해 추진된다. 특히 지난 4일 이후에는 지방자치단체장의 행위 제한 위반 여부를 중점 점검하고 SNS를 통한 부적절한 활동을 지속 감찰하고 있다.
또 후보자 등록과 선거 운동이 본격화됨에 따라 정당 행사 참석이나 특정 후보자에 대한 홍보·지지 활동 등 공직선거법 위반 소지가 있는 행위를 중점 점검할 예정이다.
경북도는 공무원의 정치적 중립을 훼손하는 행위를 최우선 단속 대상으로 삼아, 특정 후보자의 선거 캠프 참여, 행정자료 무단 제공, SNS·문자 등을 통한 지지·반대 의사 표현 등을 집중 점검하는 한편 금품·향응 수수, 예산 목적 외 사용, 근무지 무단 이탈 등 공직기강 해이 행위에 대해서도 병행 점검할 계획이다.
경북도는 이번 감찰에서 적발된 위반 행위에 대해 '무관용 원칙'을 적용해 엄정 대응할 방침이다. 선거 중립 위반 및 공직기강 해이 행위는 고의·과실 여부를 불문하고 엄중 문책하고, 명백한 선거 개입 행위는 수사 기관에 의뢰하는 등 강력 조치할 계획이다.
경북도 윤성용 감사관은 "지방선거는 지역 민주주의의 근간을 이루는 중요한 과정으로, 공무원의 정치적 중립은 어떠한 경우에도 흔들려서는 안 되는 기본 원칙"이라며 "합동 감찰을 통해 선거 개입 행위를 사전에 차단하고, 공정한 선거가 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com