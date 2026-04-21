[내일날씨] 전국 미세먼지 '나쁨'…남부지방 '황사비'

AI 핵심 요약beta
- 22일 기상청이 전국 흐리고 제주도 남부 비 예보했다.
- 제주도 10~40mm, 전남 경남 5~20mm 강수량 예상된다.
- 미세먼지 나쁨, 최저 6~14도 최고 16~21도 기록한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 22일 전국은 대체로 흐리고 제주도와 남부 일부 지역에는 비가 내리겠다. 전국에서 미세먼지 '나쁨'도 예상된다.
21일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 22일 한반도는 서해상에서 동해상으로 이동하는 고기압 영향을 받다가 차차 가장자리에 들겠다. 남부지방과 제주도는 중국 상하이 부근에서 제주도 남쪽해상으로 이동하는 저기압 영향을 받겠다.
중부지역과 경북북부는 대체로 구름이 많겠고, 전북, 경북남부, 경남북부는 낮부터 차차 흐려지겠다.
오후부터 제주도에 비가 내리기 시작해 전남, 경남으로 확대되겠다. 예상 강수량은 제주도 10~40mm, 전남, 경남 남해안이 5~20mm, 경남북부는 5mm 안팎이다.
아침 최저기온은 6~14도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 9도 ▲춘천 6도 ▲강릉 14도 ▲대전 8도 ▲대구 10도 ▲부산 12도 ▲전주 9도 ▲광주 11도 ▲제주 14도다.
낮 최고기온은 16~21도로 예측된다. ▲서울 19도 ▲인천 14도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲대전 19도 ▲대구 20도 ▲부산 19도 ▲전주 19도 ▲광주 18도 ▲제주 18도다.
미세먼지 농도는 황사 영향으로 전국이 '나쁨'이다. 바다 물결은 모든 해상에서 0.5~2.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com