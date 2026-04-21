정부, 다카이치 일본 총리 야스쿠니 봉물 공납 비판

AI 핵심 요약beta
- 정부는 21일 다카이치 사나에 일본 총리 등이 야스쿠니 신사에 공물 봉납과 참배를 했다.
- 외교부는 이에 깊은 실망과 유감을 표하며 과거사 성찰을 촉구했다.
- 이는 한일관계 신뢰 구축의 중요한 토대라고 강조했다.
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"과거사 성찰과 반성 행동으로 보여야"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 21일 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와 일부 각료, 정치권 인사들이 야스쿠니 신사에 공물을 봉납하거나 참배를 한 것에 대해 '실망과 유감'을 표시했다.
외교부는 이날 대변인 명의의 논평에서 "일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다"고 밝혔다.
외교부는 또 "우리 정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다"면서 "이는 양국 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한일관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 다시 한 번 강조한다"라고 밝혔다.
앞서 다카이치 총리는 이날 시작된 야스쿠니 신사 춘계 예대제(例大祭·제사)를 맞아 '내각총리 대신 다카이치 사나에' 명의로 '마사카키'로 불리는 공물을 봉납했다.
기하라 미노루(木原稔) 관방장관은 이에 대해 "(총리가) 개인 입장에서 마사카키를 봉납한 것으로 이해한다"며 정부 차원의 결정이 아니라는 입장을 밝혔다.
opento@newspim.com