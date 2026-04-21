NH농협 수원시지부, 영농지원 발대식·영농폐기물 수거 캠페인

AI 핵심 요약beta
- NH농협 수원시지부가 21일 발대식을 열고 영농지원 활동을 시작했다.
- 염규종 조합장과 전종근 지부장 등 임직원이 모판작업과 폐기물 수거를 실시했다.
- 농촌 일손돕기와 환경 개선을 통해 지역사회 상생을 다짐했다.
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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = NH농협 수원시지부는 21일 수원시 지역 내 벼 재배농가에서 '수원시 농협 함께 나눔 봉사단 영농지원 발대식'을 개최하고 못자리 볍씨 파종 등 모판작업과 영농폐기물 수거 캠페인을 실시했다.
이날 행사에는 수원농협 염규종 조합장, NH농협 수원시지부 전종근 지부장을 비롯해 NH농협은행 수원 지역 지점장 및 임직원들이 참석해 본격적인 영농철 맞이 농촌 일손돕기에 나섰다.
'함께 나눔 봉사단'은 발대식을 통해 농촌지역 인력 부족 문제 해소를 위한 봉사활동 참여를 결의하고, 영농철 일손돕기를 지속 전개할 것을 다짐했다.
이들은 모판작업과 함께 농경지 주변 폐비닐·폐자재 등을 수거하며 농촌 환경 개선에도 힘을 보탰다.
염규종 수원농협 조합장은 "본격적인 영농철을 맞아 농업인들의 일손 부담을 덜고 쾌적한 농촌 환경 조성에 보탬이 되고자 이번 활동을 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심 지원과 다양한 사회공헌 활동을 통해 농업·농촌과 함께하겠다"고 말했다.
전종근 NH농협 수원시지부장은 "앞으로도 농촌 일손돕기와 영농폐기물 수거 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생발전에 앞장서겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com