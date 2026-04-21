공영민 고흥군수, 중앙부처 잇단 방문…현안 사업 예산총력

AI 핵심 요약beta
- 고흥군 공영민 군수가 21일 기획예산처 등을 방문해 2027년 국가예산 지원을 건의했다.
- 광주~고흥 고속도로와 고흥 우주선 철도 등 대형 SOC 사업 반영을 요청했다.
- 스마트팜밸리 용수공급과 생활폐기물 매립시설 등 총 16개 사업 470억원 예산을 설명했다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 2027년 국가예산 최대 확보를 목표로 대형 SOC와 우주·농업·환경 인프라 예산 반영에 전방위 대응에 나섰다.
고흥군은 21일 공영민 군수가 기획예산처, 기후에너지환경부 등을 방문해 주요 국비 사업의 필요성과 타당성을 설명하고 행정·재정적 지원을 건의했다고 밝혔다.
군이 중점 건의한 사업은 지역 숙원 사회간접자본(SOC) 사업인 ▲광주~고흥 고속도로 건설(총사업비 약 4조4000억원) ▲고흥 우주선 철도 건설(약 1조2000억원)의 국가계획 반영과, 올해부터 본격 추진되는 ▲국도 15호선 고흥~봉래 4차로 확장공사(6521억원)의 2027년 사업비 130억원 반영 등이다.
또 스마트팜 혁신밸리의 안정적 확장 운영을 위해 ▲고흥만 스마트팜밸리 용수공급체계 구축(250억원) 기본·실시설계비 10억원을 요청하고, 누리호 발사 성공 이후 높아진 우주산업 관심을 반영해 누리호 키즈 양성과 연계한 ▲사이언스 컴플렉스 사업의 예비타당성조사 대상 선정 및 통과를 건의했다.
이와 함께 향후 고흥읍 생활폐기물 안정적 처리를 위한 ▲고흥읍 순환형 생활폐기물 매립시설 정비사업(164억원) 실시설계 용역비 7억원 등 총 16개 사업(약 470억원 규모)에 대한 국가예산 지원을 설명했다.
공영민 군수는 "고흥의 변화·발전을 견인할 성장동력 확보를 위해서는 안정적인 국비 확보가 필수"라며 "앞으로도 중앙부처와 기획예산처를 수시로 방문해 사업의 필요성과 타당성을 지속적으로 설명해 나가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com