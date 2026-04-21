안성시 농업기술센터, 국내외 농식품 판로개척 나서

AI 핵심 요약beta
- 안성시 농업기술센터가 21일 경기수출, 훈훈한F&B와 MOU 체결했다.
- 안성 농산물 부가가치 높이고 지속 가능한 수출 모델 구축한다.
- 각 기관 역할 분담으로 판로 확대와 시너지 극대화한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 농업기술센터가 지역 농특산물 및 농식품의 국내외 판매 확대를 위해 ㈜경기수출, ㈜훈훈한F&B와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.
21일 시에 따르면 이번 협약은 안성 농산물의 부가가치를 높이고 지속 가능한 농식품 수출 성공 모델을 구축하고 각 기관의 역할을 분담을 통해 시너지를 극대화하기 위해 마련됐다.
이에 따라 시는 지역 내 로컬푸드의 안정적인 원물 수급과 우수 제품 발굴을 총괄해 지역 농산물 판로 확대를 위한 상생 기반을 마련하기로 했다.
㈜경기수출은 일본 현지 바이어 발굴 및 매칭, 시장 조사, 수출 관련 행정·실무 업무를 전담하게 되며 ㈜훈훈한F&B는 안성 농특산물과 지역 문화를 결합한 관광 연계 기념 상품을 기획·제작하고 국내외 농식품 수출 절차를 지원하게 된다.
시 관계자는 "이번 협약으로 안성시 농특산물의 국내외 판로를 실질적으로 넓히고 지역을 대외적으로 홍보하는 효과를 거둘 것으로 기대한다"며 "농산물 경쟁력 강화와 수출 활성화를 위해 적극 협력하겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com