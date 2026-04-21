광양항, 세계 3위 선사 유치…글로벌 물류 거점 도약

AI 핵심 요약beta
- 여수광양항만공사가 21일 CMA CGM 원양 정기선을 유치했다.
- 광양항 컨테이너부두에서 PEARL AS1 서비스 기념 행사를 개최했다.
- 연간 10만TEU 신규 물동량 창출과 항로 경쟁력 강화를 기대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사가 프랑스 해운사 CMA CGM의 원양 정기선을 유치함에 따라 광양항의 항로 경쟁력 강화와 물동량 확대가 기대된다.
여수광양항만공사는 21일 광양항 컨테이너부두에서 CMA CGM의 'PEARL AS1 팬듈럼 서비스' 신규 유치를 기념하는 행사를 개최했다고 밝혔다.
해당 서비스는 아시아와 북미를 연결하는 장거리 노선으로, 8000TEU급 선박이 주 1회 광양항에 기항한다. 공사는 이번 노선 유치를 통해 항차 부족과 원양 서비스 한계를 개선하고 항만 연결성을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.
이날 행사에서는 첫 기항 선박인 '라 스칼라호' 입항에 맞춰 기념식이 진행됐으며, CMA CGM코리아와 한국국제터미널 관계자 등이 참석해 선장과 선원에게 기념패를 전달했다.
공사는 이번 서비스 도입으로 연간 약 10만TEU의 신규 물동량 창출이 가능할 것으로 전망하고 있다. 주요 기항지는 광양을 포함해 중국, 동남아, 인도, 중동, 미주 등 주요 항만을 순환하는 구조다.
최관호 사장은 "글로벌 선사가 광양항을 핵심 거점으로 선택한 것은 항만 경쟁력을 입증한 것"이라며 "선사와 화주 모두가 편리하게 이용할 수 있는 항만 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com