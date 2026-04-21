"불닭은 콘텐츠다"…삼양식품, 뮤직비디오 1억뷰 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 21일 글로벌 Z세대 겨냥 'HTMX' 캠페인 뮤직비디오 조회수 1억 회를 돌파했다.
- 발렌타인데이 맞춰 공개된 영상은 약 2개월 만에 빠르게 확산되며 불닭 브랜드의 글로벌 팬덤을 입증했다.
- 보이넥스트도어 참여로 개인의 가치와 감정을 강조한 메시지가 젊은 층의 공감을 이끌어냈다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품이 글로벌 Z세대를 겨냥해 선보인 'Hotter Than My EX(HTMX)' 캠페인이 뮤직비디오 조회수 1억 회를 돌파하며 브랜드 영향력을 확대하고 있다. 단순 식품을 넘어 콘텐츠와 결합한 마케팅 전략이 글로벌 소비자 공감대를 끌어낸 것으로 평가된다.
21일 삼양식품에 따르면 이번 캠페인은 발렌타인데이를 맞아 공개된 'Buldak Hotter Than My EX Ver.' 뮤직비디오를 중심으로 전개됐다. 해당 영상은 공개 약 2개월 만에 유튜브 조회수 1억 회를 넘어서며 빠르게 확산됐다. 삼양식품은 이를 통해 불닭 브랜드의 글로벌 팬덤과 콘텐츠 파급력을 동시에 입증했다.
캠페인의 핵심은 Z세대 감성 공략이다. 보이그룹 '보이넥스트도어'가 참여해 기존 히트곡을 재해석하고, '자기 자신에 집중하는 당당함'이라는 메시지를 담아냈다. 발렌타인데이를 연인 중심 이벤트에서 벗어나 개인의 가치와 감정으로 확장한 점이 글로벌 젊은 층의 공감을 이끌었다.
SNS 반응도 긍정적이다. 중독성 있는 음악과 브랜드 이미지의 결합이 화제를 모으며 자발적 공유가 이어지고 있다. 여기에 신규 캐릭터 '페포'를 도입해 음악, 챌린지, 밈 등 다양한 디지털 콘텐츠로 확장하며 브랜드 경험의 폭을 넓혔다.
삼양식품 관계자는 "이번 캠페인은 불닭 특유의 매운맛을 '자신감 있는 자기표현'의 수단으로 확장하고자 기획했다"며 "앞으로도 글로벌 소비자의 라이프스타일과 공감할 수 있는 혁신적인 콘텐츠를 통해 메가 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com