KCGI자산운용, 한미 AI 핵심 기업 투자 'KCGI피델리티한미AI테크펀드' 출시

AI 핵심 요약beta
- KCGI자산운용은 21일 한국·미국 AI 핵심 기업 투자 펀드를 출시한다.
- 피델리티 자문으로 미국 AI 기업을 선별하고 한국 AI 기업을 자체 편입한다.
- 글로벌 AI 밸류체인 기업 집중 투자로 초과 수익을 추구한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KCGI자산운용은 21일 한국과 미국의 인공지능(AI) 핵심 기업에 집중적으로 투자하는 'KCGI피델리티한미AI테크펀드(주식)'를 출시한다고 밝혔다.
해당 펀드는 글로벌 자산운용사 피델리티가 자사 리서치 네트워크를 활용한 자문 포트폴리오를 제공한다. KCGI는 검증프로세스를 거쳐 미국 AI 기업을 선별하고, 자체 운용 프로세스를 통해 한국 AI 기업을 선별해 편입할 방침이다.
양사는 각자의 강점을 결합해 글로벌 AI 밸류체인 내 차별화된 경쟁력을 갖춘 기업에 투자함으로써 초과 수익을 창출한다는 구상이다.
미국 포트폴리오는 소프트웨어, 반도체, 네트워크, 디바이스 등 혁신 기술 선도 기업을 중심으로 구성된다. 한국은 메모리 반도체, 초고압 변압기·전력기기, 로봇 부품 등 미국 기업의 취약점인 제조업 영역을 보완하는 기업들로 구성된다.
또한 상품은 글로벌 AI 생태계를 주도하는 미국의 '소프트파워'와 한국의 '제조업'에 동시 투자해 시너지를 극대화하고 리스크를 분산할 예정이다.
KCGI자산운용은 "AI라는 구조적 변화 속에서 실적이 가시화되는 승자 기업을 발 빠르게 선별해 집중 투자할 것"이라며 "피델리티의 글로벌 리서치 역량과 당사의 국내 운용 노하우를 결합해 AI 밸류체인 전반에 걸친 철저한 종목 선별로 추가 수익을 추구하겠다"고 말했다.
펀드는 위험등급 2등급(높은 위험)의 주식형 펀드로, 중도 환매 및 추가 납입이 가능한 개방형·추가형으로 설정됐다. 별도의 환헤지는 하지 않으며 환매 수수료는 없다. 총 보수는 Ae클래스 기준 1.11%(선취수수료 0.5% 이내)다.
한편 KCGI자산운용은 펀드 출시를 기념해 홈페이지에서 '한미AI테크 퍼즐 챌린지' 이벤트를 실시하고, 추첨을 통해 115명에게 기프티콘 및 상품권 등을 지급할 계획이다.
rkgml925@newspim.com