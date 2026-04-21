한국투자증권, 채용연계형 인턴십 프로그램 '리서치 챌린지' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 21일 제9회 리서치 챌린지를 개최한다.
- 2018년부터 진행된 채용연계 인턴십으로 리서치 인재를 선발한다.
- 대학생 대상 5월 5일까지 접수하며 상금과 인턴 기회를 준다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 21일 '제9회 한국투자증권 리서치 챌린지'를 개최한다고 밝혔다.
회사에 따르면 한국투자증권 리서치 챌린지는 지난 2018년부터 진행된 채용연계형 인턴십 프로그램이다. 한국투자증권은 리서치 분야에 대한 이해와 분석 역량을 갖춘 인재를 선발해 실무 경험의 기회를 제공하고 있다.
이번 대회는 2026년 8월 또는 2027년 2월 졸업 예정인 대학생 및 대학원생이라면 누구나 지원할 수 있다. 지원서 접수 기간은 5월 5일까지다.
서류전형 합격자는 투자전략과 기업분석을 주제로 한 프레젠테이션 심사와 면접을 거치게 된다. 프레젠테이션 심사에서는 한국투자증권 리서치본부 각 부문 애널리스트들이 지원자의 분석력과 발표 역량 등을 종합적으로 평가할 예정이다.
최종 합격자에게는 순위에 따라 최대 200만원의 상금과 상패가 수여되며, 올해 8월 진행 예정인 하계 채용연계형 인턴십 참여 기회도 제공된다. 지난해 대회 수상자 7명 중 2명은 한국투자증권 리서치본부에 입사해 현재 연구원으로 근무하고 있다.
한국투자증권 관계자는 "리서치 챌린지는 시장과 산업, 기업에 대한 깊이 있는 분석 역량을 갖춘 우수 인재를 발굴하기 위해 운영하고 있는 프로그램"이라며 "리서치 업무에 관심 있는 학생들이 실력을 겨루고 현업을 경험할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com