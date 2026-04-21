[핌in현장] 기리고 "지루할 틈 없는 복합 장르"…10대들의 생존 게임

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '기리고'가 'YA 호러'라는 신선한 장르를 내세워 시청자들과 만날 준비를 마쳤다.

'기리고'는 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 죽음을 예고받은 고등학생들이 이를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 작품으로, 공포와 청춘 서사를 결합한 복합 장르적 재미를 예고한다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 배우 노재원, 이효제, 강미나, 전소영, 현우석(왼쪽부터)이 21일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '기리고' 언론시사회에서 기념촬영을 하고 있다. '기리고'는 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기이다. 2026.04.21 kunjoo@newspim.com

21일 서울 용산구 CGV 아이파크몰에서는 '기리고' 기자간담회가 열려 연출을 맡은 박윤서 감독과 배우 전소영, 강미나, 현우석, 이효제, 노재원이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 전했다.

박윤서 감독은 '킹덤' 시즌2 B감독과 드라마 '무빙' 공동연출을 통해 쌓은 노하우를 바탕으로 이번 작품을 통해 첫 메인 연출에 도전했다. 그는 "소원을 들어주는 앱에 소원을 빈 학생들이 저주로 죽음을 예고받고 이를 피하려는 이야기"라며 "호러 장르 특성상 비현실적인 설정에서 시작하지만, 최대한 현실과 맞닿게 표현해 시청자들이 몰입할 수 있도록 신경 썼다"고 설명했다.

이어 "넷플릭스의 제안으로 시리즈화가 됐다. 영화는 짧은 호흡으로 공포를 밀어붙일 수 있지만 시리즈는 서사가 중요하다"며 "끝까지 개연성과 몰입도를 유지하기 위해 고민했다. 전통적인 호러뿐 아니라 오컬트, 액션, 학원물 요소까지 더해 지루하지 않게 구성했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 박윤서 감독(왼쪽 첫번째)과 배우 노재원, 이효제, 강미나, 전소영, 현우석(왼쪽 두번째부터)이 21일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '기리고' 언론시사회에서 기념촬영을 하고 있다. '기리고'는 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기이다. 2026.04.21 kunjoo@newspim.com

주연 배우들은 각자 캐릭터를 위해 기울인 노력을 전하며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 육상 국가대표 상비군 '세아' 역을 맡은 전소영은 "육상선수 선수처럼 보이기 위해 백선호 배우와 함께 김국영 선수와 함께 거의 매일 훈련했다"며 "증량과 태닝, 헤어스타일 변화까지 시도하며 캐릭터에 몰입했다"고 밝혔다. 이어 "세아의 서사가 중요한 만큼 감독님과 많은 이야기를 나누며 표현하려 노력했다"고 전했다.

강미나는 강한 소유욕을 지닌 '나리' 역으로 변신했다. 그는 "몇 년간 단발을 유지했지만 캐릭터를 위해 긴 생머리를 준비했다"며 "호러물을 무서워하는 편이라 촬영장에서 흔들리지 않겠다는 마음가짐을 다잡았다"고 말했다.

'하준' 역의 현우석은 이과 최상위권 천재 캐릭터를 표현하기 위해 코딩을 직접 배웠다. 그는 "기본적인 지식부터 타자 연습까지 준비했다"며 "캐릭터 간 관계성, 특히 햇살과 방울과의 연결성을 어떻게 설득력 있게 보여줄지 고민했다"고 설명했다.

'형욱' 역의 이효제는 무려 20kg 증량이라는 쉽지 않은 선택을 감행했다. 그는 "원래 살이 잘 찌는 체질이 아니라서 먹는 게 힘들었다"며 "촬영 중 혈당 스파이크 등 어려움도 있었지만 충분한 준비 기간 덕분에 잘 마칠 수 있었다"고 밝혔다. 이에 박윤서 감독은 "평소 멋있는 배우라 캐릭터의 오타쿠적인 면을 살리기 위해 일부러 그런 변화를 줬다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

무당 '방울' 역을 맡은 노재원은 "엄청 능력있는 무당이라기보다 조금 애매한 인물"이라며 "실제 무당에게 자문을 구하고 많은 대화를 통해 나만의 감각을 찾으려 했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 박윤서 감독(왼쪽 첫번째)과 배우 노재원(왼쪽 두번째부터), 이효제, 강미나, 전소영, 현우석이 21일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '기리고' 언론시사회에서 기념촬영을 하고 있다. '기리고'는 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기이다. 2026.04.21 kunjoo@newspim.com

박윤서 감독은 캐스팅에 대해 "'세아'역은 밝은 에너지를 가진 배우를 원했다. 오디션 장에서 전소영은 밝은 에너지가 매력적이었다"고 말했고, 강미나는 기존 이미지와 다른 새로운 모습을 보여줬다"고 전했다.

이어 "백선호는 전소영과의 케미가 좋았고, 현우석은 캐릭터와 닮은 점이 있었다. 이효제는 눈빛이 인상적이었다"고 설명했다. 또 "신인 배우들이 많다보니 무당 역할에는 연기적 도움을 줄 수 있는 배우를 원했다. 익숙함보다는 신선함을 주고 싶어 전소니, 노재원에게 제안을 했는데 수락해줘서 감사하다"고 밝혔다.

작품의 차별화 포인트로는 '한국적인 디테일'을 꼽았다. 박 감독은 "현대적인 앱이라는 소재는 세계적으로 공감할 수 있지만, 디테일에서는 한국적인 요소를 살리려 했다"며 "해외 시청자들에게도 신선하게 다가갈 것"이라고 자신감을 드러냈다.

한편 강미나는 아이오아이 10주년 재결합에 참여하지 못한 것과 관련해 "미리 예정돼 있던 연기 활동 일정으로 함께하지 못해 아쉽고 팬들에게 죄송하다"며 "그만큼 더 좋은 모습으로 보답하겠다"고 전했다.

마지막으로 배우들은 작품의 관전 포인트를 강조했다. 이효제는 "여러 장르가 섞여 있어 지루할 틈 없이 볼 수 있다"고 말했고, 현우석은 "각 캐릭터가 모두 살아 있고 중요한 역할을 한다. 캐릭터의 매력을 보는 것도 큰 재미가 될 것"이라고 덧붙였다.

넷플릭스 시리즈 '기리고'는 24일 오후 5시 오직 넷플릭스를 통해 전세계 동시 공개된다.

moonddo00@newspim.com