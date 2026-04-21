투어스, '노 트래지디' 팝업 개최…컴백 열기 예열

AI 핵심 요약beta
- 투어스가 21일 앨범 발매 기념 팝업을 열고 팬들을 만난다.
- 팝업에 미디어월, 청음존, 머치존을 마련해 특별 체험을 선사한다.
- 27일 5집 '노 트래지디'를 발매하며 포스텔러와 운세 콘텐츠를 협업한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 컴백을 앞둔 투어스가 앨범 발매 기념 팝업을 열고 팬들과 먼저 만난다.
'투어스 5th 미니 앨범 '노 트래지디' 팝업' 입구는 여섯 멤버의 초상과 앨범 메인 키비주얼을 활용한 모션그래픽으로 꾸며진다.
내부 메인 공간에는 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)' 뮤직비디오를 몰입감 있게 감상할 수 있는 대형 미디어 월과 신보 음원 및 멤버 목소리를 들을 수 있는 청음존, 포토존 등이 마련돼 팬들에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.
앨범 테마인 사랑을 형상화한 다채로운 머치도 팝업에서 만날 수 있다. 하트 모양의 파우치, 멤버들과 눈을 맞추는 듯한 느낌을 주는 핀 배지뿐만 아니라 의류 등 실용적인 아이템이 준비됐다. 팝업 구매 고객만을 위한 미공개 '셀카' 포토카드도 제공된다.
투어스는 오는 27일 미니 5집 '노 트래지디(NO TRAGEDY)'를 발매한다. 이 앨범에는 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 고백을 담은 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'를 비롯해 '너의 모든 가능성이 되어 줄게', '와이 유 쏘 배드?(Why You So Bad?)', '겟 잇 나우(Get It Now)', '파이어 이스케이프(Fire Escape)', '백 투 스트레인저스(Back To Strangers)' 총 6곡이 수록된다.
한편 운세 플랫폼 '포스텔러'와 협업한 '투어스 운명 조작단의 오늘의 운세 레터' 사이트도 팬들 사이에서 화제다. 이들은 신보 발매를 앞두고 별자리별 운세와 멤버들이 직접 소개하는 개운법 등 다채로운 즐길거리를 선보이고 있다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어 4개 언어로 제공 중인 이 콘텐츠에 신곡 멜로디 일부가 배경음악으로 삽입돼 뜨거운 관심을 모으고 있다.
moonddo00@newspim.com