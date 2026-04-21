"'초광역 민주교육' 한 뜻"...충청권 교육감 예비후보들, 3대 공약 발표

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- 충청권 4개 시도 교육감 예비후보들이 21일 초광역 교육 협력 선언했다.
- 김병근·성광진·이병도·임전수 후보가 대전시의회에서 3대 공동 공약 발표했다.
- 교육과정 공유·서울대 10개 만들기·기후 교육 추진으로 교육 공동체 형성한다.
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3대 공동 공약 발표..."충청 교육 '하나의 공동체'...혁신 상생할 것"
[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 민주진보 진영으로 분류된 충청권 4개 시도 교육감 예비후보들이 '초광역 협력'을 통한 혁신 교육을 함께 이루기 위한 공동 행보에 나설 것을 선언했다.
김병근, 성광진, 이병도, 임전수 충북·대전·충남·세종교육감 예비후보는 21일 대전시의회 기자실에서 "충청권 교육 현신 상설 협의회 구축을 통해 초광역 교육 협력 체계를 만들겠다"며 3대 공동 공약을 발표했다.
이번 3대 공동 공약은 충청권 4개 시도의 경계를 허물고 상생을 통한 교육 과정을 위해 마련됐다. 세부 내용으로는 ▲교육과정.진로진학 공유 플랫폼 구축▲서울대 10개 만들기 협력▲기후·생태 전환 교육 공동 추진 등으로 교육 혁신 상설 협의회를 구축해 지역 내 차별 없는 교육 환경을 조성하겠다는 취지다.
이날 후보들은 "우리 교육은 기후 위기, 디지털 전환, 지역 소멸이라는 거대한 도전 앞에 직면해 있어 경쟁과 서열 중심의 과거 교육으로는 아이들이 살아갈 미래를 담보할 수 없다"고 강조했다.
그러면서 "충청권 4개 시·도는 교육으로 연결된 하나의 공동체로써 경계를 넘어 협력하고 혁신을 통해 상생해야 한다"며 "배움이 튼튼한 학교를 만들겠다는 심장은 하나로 뛰고 있어 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육을 위해 함께 책임지겠다"고 덧붙였다.
특히 이들은 충북 생태 체험시설과 대전 과학 인프라, 세종 스마트 시티 자원, 충남 역사·문화 자원을 유기적으로 협력해 충청권을 하나의 교육공동체로 형성해 수도권과 격차를 줄이겠다는 공감대를 형성했다고 밝혔다.
성광진 대전교육감 예비후보는 "대전의 과학·교육 인프라를 기반으로 충청권과 긴밀히 협력할 것"이라며 "학생 개인별 성장을 체계적으로 지원하고 교육 격차 해소에 앞장서겠다"고 강조했다.
jongwon3454@newspim.com