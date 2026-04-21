심덕섭, '고창 꽃정원' 지방정원 지정·국가정원 승격 단계적 추진 공약 제시

AI 핵심 요약beta
- 심덕섭 고창군수 예비후보가 21일 고창 꽃정원을 제1호 지방정원 지정부터 국가정원 승격까지 추진한다.
- 현재 튤립 21만 본이 만개한 꽃정원을 생태·관광 거점으로 육성한다.
- 전담 조직 신설과 치유의숲 연계로 군민 삶의 질 높이고 지역 활성화한다.
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국립치유의숲 연계 확장·정원 인프라 구축 통한 지역 경쟁력 강화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 고창군수 예비후보가 고창 꽃정원의 지방정원 지정을 시작으로 국가정원 승격까지 이어지는 단계적 추진 구상을 내놨다.
심 예비후보는 "봄꽃이 만개한 고창 꽃정원을 제1호 지방정원으로 지정받겠다"며 "지역을 대표하는 생태·관광 거점으로 육성하겠다"고 21일 밝혔다.
현재 고창 꽃정원은 약 21만 본의 튤립이 절정을 이루고 있으며 5월 중순까지 히야신스·크로커스·비올라 등이 순차적으로 개화해 주민 산책로와 체험·관광 공간으로 활용되고 있다.
심 예비후보는 지방정원 지정을 통해 지역 정체성을 담은 랜드마크를 구축하고 생태계 복원과 균형발전 모델로 발전시키겠다는 구상이다. 이를 위해 1단계 지방정원 지정 이후 2단계 국가정원 승격을 추진한다는 계획이다.
국가정원 지정은 면적 30만㎡ 이상, 녹지 비율 40% 이상 등의 요건을 갖추고 지방정원으로 3년 이상 운영 실적과 품질 평가를 통과해야 한다. 전북권에는 국가정원이 없어 상징성 확보 측면에서도 의미가 크다는 설명이다.
또 꽃정원 인근 국립고창치유의숲과 연계한 확장 개발을 통해 가드닝 체험공간 등 체류형 관광자원으로 육성하겠다고 밝혔다.
아울러 ▲전담 조직 신설▲정원 보전·개발 체계 구축▲특화 프로그램 운영 등을 통해 지속 가능한 관리 기반을 마련할 계획이다.
심 예비후보는 "정원은 도시의 품격과 경쟁력을 보여주는 핵심 지표"라며 "녹지와 꽃정원을 확대해 군민 삶의 질을 높이고 관광객 유입을 통한 지역 활성화를 이끌겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com