박동식 사천시장, 경선 결과 입장 발표…"사천 미래 위해 함께 나아가야"

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식 경남 사천시장은 21일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경선 결과에 대한 입장과 견해를 밝혔다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식 사천시장이 21일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사천시장 경선 결과에 대한 입장과 견해를 밝히고 있다. 2026.04.21

박 시장은 이날 "이번 경선에서 보내주신 시민과 당원 여러분의 선택에 깊이 감사드린다"며 "무거운 책임감과 사명감을 가지고 사천의 더 나은 미래를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

그러면서 "이번 승리는 특정 개인이나 진영의 승리가 아니라 사천의 발전을 바라는 모든 분들의 뜻이 모인 결과"라며 "이제는 경쟁이 아닌 화합과 통합의 시간"이라고 강조했다.

박 시장은 경선 과정에서 경쟁한 유해남 예비후보를 비롯해 정대웅·정승재·임철규 예비후보에게 감사의 뜻을 전하며 "우리는 서로 다른 길을 걸었지만 목표는 하나였다. 사천의 발전과 시민의 행복을 위해 모두 함께 가야 한다"고 주장했다.

이어 "경선 과정에서 제시된 다양한 정책과 시민의 목소리를 시정에 적극 반영하겠다"며 "누구의 생각도 배제하지 않고 모두의 지혜를 모아 더 큰 사천을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

사천의 미래 비전과 관련해 "우주항공 산업을 중심으로 한 성장 전략과 지역경제 회복, 시민 삶의 질 향상을 동시에 추진해야 하는 중요한 시점"이라며 "대한민국 우주항공수도로 자리매김하는 것은 물론, 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"고 강조했다.

박 시장은 "이 길은 결코 혼자 갈 수 없는 길"이라며 "갈등을 넘어 협력으로 분열을 넘어 신뢰로 나아가는 통합의 리더십으로 사천을 이끌겠다"고 했다.

또 "시민 모두의 시장으로서 편 가르지 않는 공정한 시정을 펼치고, 말보다 실천으로 결과로 보답하겠다"고 약속했다.

국민의힘 경남도당 공천관리위원회는 지난 20일 경선 결과를 발표하고, 박동식 시장을 사천시장 경선 승리자로 최종 확정했다. 이번 경선은 책임당원 투표 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행됐다.

m25322532@newspim.com