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춤 무술이어 '마라토너' 데뷔, 中 휴머노이드로봇 성장성 주가 전망 '장밋빛'

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 21일 휴머노이드 로봇 분야 세계 중심으로 부상했다.
  • 인민일보 증권시보는 기술·정책·공급망으로 기업 실적 폭증과 투자 몰림을 전했다.
  • 승홍과기 등 관련주 순이익 270% 증가하며 2026년 고성장 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

휴머노이드 로봇 산업 호황, 로봇굴기 맹위
폭발적인 특허 증가율, 완벽한 산업 체인 구축
관련기업 964개, 작년 특허 90% 증가 2500건
2030년 근 5조 원 시장, 세계 점유율 48% 관측
관련 A주 실적 호조, '투자 옥석 가리기' 본격화

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국이 휴머노이드 로봇 분야 세계 중심 기지로 부상 중인 가운데 세계에서 가장 빠른 산업 성장세를 보이고 있고, 증시에선 관련주에 투자가 몰리고 있다.

21일 중국 인민일보 산하 증권시보는 기술 혁신과 정책적 지원, 완비된 공급망을 바탕으로 중국 휴머노이드 로봇 관련 기업들의 실적이 폭발적인 성장세를 기록하고 있으며, 자본시장에서도 관련 테마주에 대한 투자자들의 관심이 집중되고 있다고 전했다.

지난 19일 베이징 이좡(亦庄)에서 개최된 '2026 휴머노이드 로봇 하프 마라톤'은 중국 로봇 산업의 현주소를 가감 없이 보여준 상징적인 사건이었다는 평가가 나온다. 베이징시 인민정부와 중앙방송총국(CMG)이 공동 주최한 이번 대회에는 100여 개 팀이 참가했으며, 영요(荣耀, Honor) '제천대성' 팀의 로봇 '번개(闪电)'가 우승을 차지했다.

단순한 기술 시연을 넘어 장거리 주행이라는 극한의 환경에서 로봇의 안정성과 기동성을 입증한 이번 행사는, 중국 내 휴머노이드 로봇 산업이 연구개발(R&D) 단계를 지나 본격적인 상용화 및 기업 수익의 강력한 기반으로 자리 잡고 있음을 보여주었다.

전문가들은 중국 휴머노이드 로봇 산업의 가장 큰 경쟁력을 업스트림(상류) 핵심 소재부터 중류 부품, 다운스트림(하류) 완제품 제조에 이르는 '완벽한 산업 체인'이라고 진단한다.

중국 기업 정보 플랫폼 '치차차(企查查)'에 따르면, 2026년 4월 16일 기준 중국 내 휴머노이드 로봇 관련 기업은 964개에 달한다. 지역별로는 화동 지역(47.6%)과 화남 지역(23%)에 집중되어 있어 클러스터 효과를 톡톡히 누리고 있다.

기술 진보 면에서 볼 때 현재 중국이 보유한 휴머노이드 관련 특허는 총 2,510건에 이르며, 특히 2025년 한 해에만 전년 대비 89.7% 증가한 1,174건의 특허가 출원되어 최근 5년 내 최고치를 기록했다. 이러한 기술 축적은 향후 글로벌 시장 점유율 확대로 고스란히 이어질 전망이다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 기타 연주하는 중국 휴머노이드 로봇.(사진= 중국 SNS캡처). 2026.04.21 chk@newspim.com

중국을 포함한 이 분야 세계 시장 전망치 또한 낙관적이다. 증권시보는 로봇산업연구소 보고서를 인용해, 글로벌 휴머노이드 로봇 시장이 2030년 판매량 34만 대(시장 규모 640억 위안)에서 2035년 500만 대(4,000억 위안)까지 폭발적으로 성장할 것이라고 밝혔다.

특히 중국 시장의 성장세가 독보적이다. 업계에서는 2030년 중국 내 휴머노이드 로봇 판매량이 16만 2,500대에 달할 것이라는 관측이 나오고 있다. 이는 전 세계 판매량의 약 48%에 달하는 수치로, 시장 규모로는 250억 위안(약 4조 7,000억 원)을 넘어설 것으로 예상된다.

휴머노이드 로봇 산업의 호황은 A주 상장사들의 '어닝 서프라이즈'로 증명되고 있다. 증권시보 통계에 따르면, 2025년 순이익이 30% 이상 증가한 로봇 테마주 중 14개사가 2026년과 2027년에도 30% 이상의 고성장을 이어갈 것으로 기대된다.

이 가운데 승홍과기(胜宏科技)는 2025년 귀속 순이익이 전년 대비 무려 270% 이상 폭증했다. 기관들은 이 회사가 2026년에도 110% 이상의 성장을 이어갈 것으로 보고 있다. 승홍과기는 현재 국내외 유수의 휴머노이드 로봇 기업들과 협력 관계를 구축하고 있다.

덕이주식(德尔股份)은 2025년 순이익 증가율 하한선이 133%에 육박한다. 시장 안팎에서는 이 회사가 개발한 고체 배터리가 전기차뿐만 아니라 로봇, 저고도 비행체 등에 적용 가능해 향후 확장성이 매우 크다는 평가가 나온다.

삼상신소재(三祥新材) 또한 2025년 순이익이 최대 71% 증가한 것으로 전해졌다. 삼상신소재는 로봇의 경량화와 강도를 결정짓는 마그네슘-알루미늄 합금 분야의 강자로, 휴머노이드 로봇 외형 케이스 부문의 핵심 공급사로 주목받고 있다.

올해 들어 관련 섹터 14개 유망 종목의 주가는 평균적으로 소폭 하락하며 숨 고르기에 들어간 상태다. 하지만 이 가운데 삼상신소재, 승홍과기, 덕이주식 등 핵심 종목들은 이미 10% 이상의 누적 상승률을 기록하며 시장 대비 강한 면모를 보이고 있다.

중국 A주 시장 투자 전문가들은 "단기적인 주가 변동성에도 불구하고 휴머노이드 로봇은 정책적 수혜와 실적 성장이 뒷받침되는 확실한 미래 먹거리"라며, "이들 섹터에서도 특히 성장성과 수익 전망이 밝은 기업을 중심으로 중장기적인 투자 접근이 필요하다"고 조언한다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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애플 팀 쿡 시대 막 내린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 21일(현지시간) 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장을 팀 쿡의 후임 최고경영자(CEO)로 선임한다고 발표했다. 애플은 이날 터너스 수석 부사장이 오는 9월 1일부로 CEO로서 임기를 시작한다고 밝혔다. 쿡 CEO는 이사회 의장으로 자리를 옮긴다. 이번 인사는 쿡 CEO가 스티브 잡스 사망 직전인 2011년 CEO직을 이어받은 이후 14년 만의 첫 수장 교체다. 터너스는 애플의 여덟 번째 CEO가 된다. 애플은 성명에서 "쿡은 터너스와 원활한 인수인계를 위해 여름까지 CEO 역할을 계속 수행할 것"이라고 밝혔다. 비상임 이사회 의장인 아서 레빈슨은 같은 날 선임 독립이사로 역할이 바뀐다. 쿡 CEO는 성명에서 "애플 CEO로 일한 것은 내 인생 최고의 특권이었다"며 "애플을 온 마음을 다해 사랑한다"고 했다. 그러면서 "고객의 삶을 풍요롭게 하고 세계 최고의 제품과 서비스를 만들기 위해 한결같이 헌신해온 독창적이고 혁신적이며 창의적인, 그리고 깊은 배려심을 가진 팀원들과 함께할 기회를 가졌던 것에 진심으로 감사하다"고 밝혔다. CNBC에 따르면 애플의 시가총액은 쿡 재임 기간 약 24배나 급증해 이날 종가 기준 4조 달러를 기록했다. 같은 기간 매출은 4배나 증가했다. 쿡 CEO는 애플워치와 에어팟, 비전 프로 등 웨어러블 기기 사업을 이끌었다.  터너스는 쿡보다 하드웨어 전문가로, 펜실베이니아대학교 기계공학과를 졸업한 지 4년 만에 애플에 입사해 인생의 절반가량을 애플에서 보냈다. 아이폰과 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟, 비전 프로 등 애플의 핵심 하드웨어 엔지니어링팀 전반을 총괄해왔다. 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그가 그를 차기 CEO 유력 후보로 조명한 바 있을 정도로 업계에서는 이번 애플의 결정을 예고된 인사로 받아들이고 있다. 전문가들은 터너스 신임 CEO가 풀어야 할 과제가 만만치 않다고 지적한다. 지정학적 긴장과 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책으로 공급망이 갈수록 복잡해지고 있으며, 인공지능(AI) 칩 수요 급증에 따른 메모리 부족 문제도 지속하고 있다. 애플의 주가는 CEO 교체 발표 이후 정규장 마감 후 시간 외 거래에서 약세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 5시 10분 애플은 전장보다 0.96% 내린 270.44달러를 기록했다.  존 터너스 애플 차기 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.21 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-04-21 06:10
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日, 호주에 모가미급 11척 수출 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 일본 정부와 미쓰비시중공업이 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업의 최종 사업자로 공식 확정되면서, 모가미급 개량형 11척을 공급하는 대형 계약을 따냈다. 총사업비는 옵션을 포함해 최대 150억달러(약 20조원) 규모로 추산된다. 일본의 이번 수주는 2014년 '방위장비이전 3원칙' 도입 이후 일본이 성사시킨 최대 완성 무기 수출이란 점이 의미를 가진다. 호주 ABC방송과 로이터·AFP 등 주요 외신도 이번 계약을 "2차대전 이후 일본 방산 수출사에서 가장 상징적인 대형 함정 수출 사례"로 소개하며, "일본이 전통적인 '무기 수출 금기국' 이미지를 벗어나 새로운 위상을 구축하고 있다고" 전했다. ◆모가미급, 4800톤급 스텔스 다목적 호위함 = 호주가 선택한 플랫폼은 일본 해상자위대가 운용 중인 만재 4800톤급 모가미급(FFM) 개량형으로, 평시 해상교통로 경계·감시 임무뿐 아니라 대잠·대공·대수상·기뢰전까지 통합 수행하도록 설계된 다목적 호위함이다. 레이더 반사면적을 줄인 스텔스 선체 형상과 통합 마스트, 최신 통합전투체계를 적용해 중형급임에도 고밀도 임무 수행이 가능한 것이 특징이다. 특히 함내 각종 장비·시스템의 자동화 수준을 대폭 끌어올려 승조원 규모를 약 90명 수준으로 줄인 점이 운용유지비 절감과 인력 운용 효율 측면에서 높은 평가를 받았다. 독일 MEKO(다목적용 모듈 조합형 전투함) 계열과의 경쟁에서 호주가 일본안을 택한 결정적 요인으로 지목된다. 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업에서 최종 사업자로 선정된 일본 미쓰비시중공업의 모가미급 개량형 호위함 조감도. 최대 150억달러(약 20조원) 규모, 11척 일괄 수출 계약으로 2차대전 이후 일본 방산사(史) 최대 함정 수출 사례로 평가된다. [사진 출처=미쓰비시중공업] 2026.04.21 gomsi@newspim.com ◆잠수함·초계기 수출 좌절 뒤에 얻은 첫 성과 = 일본은 2014년 '무기수출 3원칙'을 대체하는 '방위장비이전 3원칙'을 도입하며 동맹·우방국에 대한 무기 수출 길을 열었다. 하지만 실제로는 오랫동안 의미 있는 완성무기 수출 실적을 만들지 못했다는 평가를 받아왔다. 대표적으로 2010년대 중반 호주 차세대 재래식 잠수함 사업에서 소류급 수출형을 앞세워 약 44조원 규모 수주전에 나섰지만, 기술이전 범위와 산업협력 조건 등에서 불리하게 작용해 프랑스에 사업을 내준 바 있다. 영국을 상대로 한 P-1 해상초계기 수출 시도 역시 비용 문제와 정치·전략적 고려가 겹치며 최종 선정에 실패하면서, "규제는 풀었지만 수출 경험과 레퍼런스 부족으로 번번이 고배를 마셨다"는 자성론을 낳았다. 이번 호주 모가미급 호위함 수출은 이런 잇단 좌절 끝에 얻어낸 첫 대형 완성무기 수출 사례라는 점에서, 일본 방산 수출 전략이 본격적인 '실적 단계'로 넘어가는 분기점으로 받아들여지고 있다. ◆범정부 수출 사령탑 추진 = 일본 정부는 이번 수주를 계기로 외무성·방위성·경제 관련 부처 국장급 인사가 참여하는 범정부 무기 수출 컨트롤타워 신설을 추진하며, 제도·조직 차원의 체질 개선에 나서고 있다. 핵심은 '방위장비이전 3원칙' 운용지침 가운데 살상력이 높은 무기 수출을 5개 유형으로만 제한해 온 구조를 재검토해, 예외 인정 범위를 과감히 넓히거나 사실상 폐지하는 쪽으로 방향을 잡는 데 있다. 지금까지는 각 건별로 "수출 가능한 품목을 찾아 예외를 허용하는 방식"이었다면, 앞으로는 처음부터 수출을 염두에 두고 법·제도와 정부 조직을 다시 설계하는 방식으로 패러다임을 바꾸겠다는 것이다. 이를 통해 일본은 호주형 모가미급을 포괄적 모델로 삼아 인도·태평양 역내 제3국으로 수출을 확장하는 구상까지 모색하고 있다는 관측이 제기된다. ◆'무기 수출 대국' 노리는 일본… K-방산과 정면 경쟁 구도 = 모가미급 11척 수출 계약은 일본이 '전쟁 가능한 국가' 논쟁을 넘어, 방위산업을 본격적인 수출·성장 산업으로 삼겠다는 의지를 대외적으로 드러낸 신호탄이라는 지적이다. 일본은 이번 사례를 발판으로 호주·영국·인도 등 인도·태평양 파트너 국가에 대한 함정·미사일·센서 체계 수출을 확대하고, 자국 조선·방산업계의 생산 기반을 유지·확대하는 선순환을 노리고 있다. 반면, 한국은 리튬이온 배터리 탑재 재래식 잠수함과 전차·자주포 패키지 계약을 앞세워 중동·동유럽·동남아 시장에서 이미 공격적인 수출 실적을 축적해 왔다. 그 결과로 양국은 글로벌 해양·지상 방산 시장에서 정면으로 부딪치는 '창과 방패의 경쟁 구도'로 빠르게 재편되고 있다. 일본이 호주에서 전후 최대 호위함 딜을 따냈다면, 한국은 폴란드 등에서 초대형 패키지 계약을 기반으로 연간 방산 수출 200억~300억달러를 노리는 상황이다. 인도·태평양과 중동을 축으로 한 '한일 방산 수출대전'이 본격 점화된 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-04-21 00:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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